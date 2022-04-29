英業達取得南科土地有三方向規劃 墨西哥新廠下半年加入量產

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (28) 日宣布以約 3.08 億元取得太陽能廠益通南科本田廠廠房，副總經理游進寶指出，目前尚未有具體規劃，不過後續會朝三面向進行評估，包含自用、出租、土地增值等，至於日前再增資墨西哥廠方面，隨著舊廠搬遷、新廠建置進行，新廠下半年就會有營運貢獻。

游進寶表示，台南科技工業園區是已開發工業聚落，受台南市工業用地政策影響，近年工業區廠房需求升溫，此外，有鑑於近年來台商回流及科技廠商擴產對台南市工業區廠房有穩定需求，認為持有土地廠房，後續效益可期，也不排除自用生產。

目前英業達在台灣的生產基地主要是在桃園，這次標得益通南科廠房，是否代表將跟進其他代工廠揮軍南下，值得關注，不過，英業達看好伺服器需求成長，近期持續加碼擴充墨西哥廠產能，日前再通過增資 2000 萬美元 (約新台幣 5.91 億元)，就將用於新廠建置。

據了解，英業達墨西哥新廠廠房空間是原有舊廠的三倍大，除規劃新增產線外，也計畫將舊廠產線進一步搬移至新廠，並結合既有系統、組裝廠成一個大工廠，游進寶說，預估下半年新廠就會有營運貢獻，加上新產品產線進駐，新廠空間使用率將達到 60%，剩餘空間也將保留未來擴充使用。

至於中國封控影響，游進寶說，目前上海廠含子公司仍有約上千人在廠區內不得外出，生產雖可維持一定程度，但零組件供料受物流影響，對於 4 月出貨、營收將會造成一定程度的影響。