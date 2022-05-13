和潤搶進綠電市場 攜手和泰車成立和潤電能

國內汽車分期龍頭和潤企業 (6592-TW) 今 (13) 日宣布，看準能源轉型商機，與和泰汽車(2207-TW)、和裕投資共同斥資 10 億元，成立和潤電能，將藉此提前布局未來擁有兆元商機的綠電市場。

和潤說明，近年已跨足綠能產業，今日舉行和潤電能開業典禮，將正式擴大營運，經營業務多元包括太陽能光電等再生能源、充電樁和儲能設備開發、建置、維運，以及融資等服務項目。

和潤電能董事長劉源森說明，和潤電能專責集團內、外綠能業務，積極搶攻綠電、綠能商機，營運定調為從「綠色融資業務」擴大至「綠色實業投資」，進一步打造綠能價值鏈，未來將成和潤企業另一個獲利新引擎。

和潤電能計劃以綠能事業、充電樁事業作為二大業務方向。

在綠能方面，由於政策制定 2025 年再生能源發電占總發電量 20%，與現在占比約 7% 相較，顯然有很大成長空間，因此，和潤將透過自建、投資各類型光電和再生能源案場，第一年挑戰建置容量目標 100MW，並在電網穩定度有待改善情形下，積極評估參與日前輔助服務市場─調頻備轉服務 (AFC)，以及投資儲能等相關設備。

在充電樁部分，和潤預估 2030 年電動車市售比將來到 30%，約 12 萬台電動車，充電樁需求大增，因此，將運用和泰車在台車業龍頭的利基點，協助 TOYOTA、LEXUS 經銷商和車主裝設充電樁，並與和雲行動服務的停車場資源合作，加速充電樁覆蓋。