和潤啟動3.0計畫 制訂三大發展策略

國內汽車分期龍頭業者和潤企業 (6592-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長劉源森表示，今年正式啟動和潤 3.0 計畫，聚焦三大發展策略，包括組織改造、策略躍進和軟實力投資，目標邁向下一個高成長的 10 年。

和潤去年合併承作金額達 1498 億元，年增 34.4%，合併應收帳款淨額 1936 億，年增 24.7%，合併保有資產逾 2015 億，年增 26.8%，帶動全年稅後純益達 31.41 億元，年增 21.5%，每股純益 (EPS) 達 6.1 元，創歷年新高，資產報酬率 (ROA)2.62%、股東權益報酬率 (ROE) 14.36%。

和潤說明，去年機器設備 (含重車)、機車分期深耕有成，業績分別成長 50%、75%；而和運國際租賃受惠於中國疫情趨緩，恢復過往業績成長力道，再加上資產品質管控佳，整體延滯率低於 1%。

展望今年，劉源森強調，已正式全面啟動和潤 3.0 計畫，未來將聚焦於三大經營策略。

其中，組織改造方面，董事會設置風險管理委員會、ESG 永續經營委員會，藉此強化公司治理，並追求企業永續發展，同時，本社設置本部、部、室 / 處等單位，公司組織層級更明確，並分社化成立和勁企業、和潤電能，以進行多角化事業發展。

策略躍進方面，和潤定調為鞏固優勢、加速新市場發展，目標從汽機車領域跨足非車領域，融資租賃跨足實業經營，並從中國跨足東協國家，增添營運新動能。

軟實力投資方面，和潤將大額投入資源於人才、IT 領域。