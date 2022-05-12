鉅亨美股雷達：美將公布4月PPI數據 迪士尼盤前跌逾4%

美股重要看點：

美將公布 4 月 PPI、初領失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.839%，美股期貨週四 (12 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.25%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.76%。

在投資人試圖消化 4 月消費者物價指數 (CPI) 數據，周三 (11 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 8.3%，高於預期的 8.1%，但低於 3 月的 8.5%。追踪批發通膨的 4 月生產者物價指數 (PPI) 將於美東時間上午 8:30 公布。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 表示，即使 4 月 CPI 增幅放緩的原因只反映基期效應，沒有任何跡象顯示潛在價格壓力會繼續緩解。

Simons 並警告，就算 Fed 還沒有實際行動，圍繞著升息 3 碼 (75 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 的措辭，也可能將風險資產推入非常危險的處境。

Quilvest Wealth Management 投資委員會成員帕克 (Bob Parker) 周四表示，「全球經濟陷入衰退的風險顯然仍是外部風險。」然而，他認為，經濟衰退的可能性已經從幾個月前的 10% 到 15% 上升到接近 30%，時間跨度為 1-2 年，「所以，如果你稱之為停滯性通膨，沒錯，我們正面對這個問題。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 PPI 年增率 (%)，預估 10.7

美國 4 月核心 PPI 年增率 (%)，預估 8.9

美國上週初領失業金人數

美國上週續領失業金人數

重要個股動態：

臉書母公司 Meta(FB-US) 打算削減 Reality Labs 部門，因公司難以支應部分開發項目，此舉呼應執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 此前關於縮減長期投資的說法。

Meta 發言人說，Bosworth 確實向員工表示，Reality Labs 已經沒有辦法再支應部分項目，一些開發項目也被迫延後。發言人沒有具體說明受影響的部分，僅稱本次的調整計畫沒有包含裁員。

Reality Labs 是 Meta 的核心戰略部門，著重在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等元宇宙相關硬體項目發展，上季營收較去年同期成長超過 30%，但虧損也持續擴大。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Google I/O 年度開發者大會周三 (11 日) 正式登場，外界期待已久的新品一一亮相，首款智慧手錶 Pixel Watch 預定今年秋天上市，其他新品還有平價智慧手機 Pixel 6a 和降噪耳機 Pixel Buds Pro，Google 並預告接下來將推出旗艦手機 Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及 Pixel 平板。

Pixel Watch 預定在今年秋天上市，Google 硬體業務負責人 Rick Osterloh 受訪時說，這將是一款高階產品，但未提供售價資訊。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報，串流媒體訂閱用戶增長高於預期，但新冠疫情仍影響亞洲的主題樂園業務，令盤後股價跌逾 2%。週四盤前跌 4.14%。

迪士尼預期，下半年 Disney + 的訂閱人數淨增將較上半年強勁，但其財務長 Christine McCarthy 表示，變化率「可能沒有之前預期那樣大。」

執行長 CEO Bob 表示：「我們第二季業績強勁，國內主題樂園的表現出色，且串流服務也持續成長，Disney + 在第二季新增訂閱 790 萬人，且所有直接面對消費者 (DTC) 產品的總訂閱量超過 2.05 億，再次證明我們自家聯盟的實力。」