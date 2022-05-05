美商邁凌科技收購慧榮 溢價48%

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (5) 日與美商邁凌科技公司 (MXL-US) 共同宣布達成最終協議，由邁凌科技透過現金與股票交易，以每股美國存託憑證 (ADS)114.34 美元收購慧榮，相當於溢價 48%，合併後企業價值將達 80 億美元，邁凌也將躍升全球前十大 IC 設計廠。

在此項併購案中，慧榮每股美國存託憑證 (相當於慧榮科技的 4 股普通股)，均將獲得 93.54 美元現金及 0.388 股邁凌科技普通股。

慧榮表示，此策略事業合併後，預期將帶動轉型性規模優勢，合併後的公司將具備高度多元化的技術平台，美商邁凌科技的射頻、類比 / 混合訊號與處理能力，結合慧榮的 NAND Flash 控制晶片技術，加速開拓企業級、消費與其他相關市場成長。

慧榮指出，合併後的公司年營收可望突破 20 億美元，同時憑藉技術廣度支援，整體潛在市場商機達 150 億美元。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章表示，雙方合併催生巨大的規模經濟優勢，加速向企業儲存市場的擴張，非常高興能與美商邁凌科技團隊結盟，將合併後事業的潛力與展望再提升至全新水準及更高境界。

苟嘉章強調，合併後，與所有 NAND Flash 原廠依舊保持著緊密合作夥伴關係，對所有 SMI 客戶的承諾、產品開發、與技術服務，也絕對沒有絲毫改變，只會更進步更好。

根據最終協議條款，交易對價以 93.54 美元現金加上 0.388 股邁凌股票，換取每股慧榮美國存託憑證 (ADS)；並以 23.385 美元現金及 0.097 股邁凌普通股換取非由 ADS 代表的慧榮普通股。

交易完成後，邁凌股東將擁有合併後公司約 86% 股份，慧榮股東則持有約 14% 股份。若以邁凌 5 月 4 日收盤價計算，慧榮交易對價總額隱含價值為 38 億美元。

