外資連五賣 調節台積電逾萬張、加碼面板雙虎

台股今 (12) 日不敵電子、金融、航運股賣壓，終場下跌 389 點，收在全場最低 15616 點，續探近一年低點，三大法人合計賣超 160.93 億元，其中，外資連五個交易日提款台股，大砍金融股外，也賣超台積電逾萬張，提款逾 57 億元，反觀面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 則獲外資青睞，逆勢加碼。

期貨方面，外資今日減碼 1193 口空單，空單未平倉口數降至 6639 口，投信則加碼 1256 口空單，空單未平倉口數來達 11059 張，自營商則減碼 1060 口多單，累積多單未平倉口數達 15187 張。

外資持續提款台股，今再賣超 103.21 億元，大砍新光金 (2888-TW)、元大金 (2885-TW) 各 33321、21131 張，分居前二位，中鋼、國泰永續高股息、華航、國泰智能電動車也都調節逾萬張，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也遭賣 11205 張，提款逾 57 億元，其他還有台泥、華新、富邦金等。

面板雙虎則獲外資青睞，尤其群創宣布減資加配息每股將可拿回 2 元，加上祭出庫藏股護盤，今獲外資搶進，買超 44837 張居冠，友達也有 18709 張排名第三，長榮航、開發金也各獲外資加碼 20677 張、17649 張，其他依序為臺企銀、聯電、國泰金、元晶、長榮、中興電等。

內資則持續力挺台股，投信連 21 買超台股，今日再加碼 2.25 億元，除加碼永豐金、開發金等金融指標外，也低接仁寶、英業達等筆電代工個股，其他還有金像電、第一金、遠東新、元大金、宏碁、啟碁等。

賣超方面，投信大舉調節航空雙雄華航、長榮航各 16286 張、11325 張，中信金有 8827 張，鋼鐵類股新光鋼、中鴻也各有 4041 張、2917 張，其他還有兆豐金、元晶、元太、強茂、技嘉等。