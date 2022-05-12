〈和碩財報〉淡季、業外認列損失 首季EPS 0.62元近兩年低點

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (12) 日公布首季財報，由於第一季為傳統淡季，三大產品線營收均較上季下滑，且受整體大環境、業外認列評價損失影響，單季稅後純益降至 16.67 億元，季減 78.79%、年減 64.33%，每股純益 0.62 元，為近兩年低點。

和碩首季營收 3238.25 億元，季減 28.36%、年增 49.49%，毛利率 3.54%，季增 0.03 個百分點、年減 0.73 個百分點，營益率 1.3%，季減 0.41 個百分點、年增 0.28 個百分點，稅後純益 16.67 億元，季減 78.79%、年減 64.33%，每股純益 0.62 元。

業外方面，和碩首季業外損失約 4.49 億元，其中，雖然有匯兌利益約 8500 萬元，但其他損失 5.34 億元，據了解，主要為投資立訊股票的金融資產評價損失所致，觀察立訊首季股價波段跌幅就高達 35.56%。

從三大產品線觀察，和碩首季進入傳統淡季，本業三大產品線均較前一季衰退，通訊產品、消費產品營收季減幅均超過 3 成，而統計各產品營收比重，通訊產品占 60%、資訊產品占 15%、消費產品占 14%、其他則占 11%。

出貨方面，和碩統計，首季筆電出貨達 230-240 萬台，季減約 2 成、年增 5%，符合預期，桌機 / 主板則出貨約 190 萬台片，優於預期。