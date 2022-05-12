〈原相法說〉Q2營收季增10-15% 全年成長有難度

感測晶片廠原相 (3327-TW) 今 (12) 日召開法說會，財務長羅美煒看好，第二季隨著滑鼠出貨回升，營收估季增 10-15%，不過，由於全球外在環境改變，客戶拉貨力道變得較保守，預期全年營收要維持成長有難度。

羅美煒指出，原相 3 月底將子公司原睿科技 91% 股權，轉讓給聯發科 (2454-TW) 旗下的達發科技，根據 IFRS 準則，4 月起原睿不再列入合併報表，其佔整體營收比重約個位數，處分利益則需待公平會核准後，再進行評估認列。

由於近來中國因應疫情升溫，部分地區實施封控，加上俄烏戰爭、全球通膨影響，羅美煒坦言，現今客戶端看法偏保守，需求回升速度比上次法說會預估來得慢，未來將持續觀察外在環境變化。

細分各產品線，原相滑鼠、安防業績季增達雙位數，遊戲客戶儘管受缺料影響，但整體拉貨動能優於上季，消費型需求趨緩，包括穿戴式 OTS 等業績將低於上季，滑鼠營收比重估季增數個百分點，遊戲約持平、其他產品線則下降。

隨著整體產品組合優化、匯率優勢，毛利率估較上季提升，達 54%，營益率則隨著整體營業費用降低，加上營收成長，可望落在 10-15%，明顯優於上季的 4.8%。

針對全年看法，羅美煒表示，自上次法說會後，由於全球大環境變化，對市場需求產生一定影響，客戶拉貨也變得較保守，預期今年挑戰比較大，營收要較去年成長不容易，公司會持續努力。

原相第一季營收 13.93 億元，季減 15.2%，年減 37.9%，毛利率 53.7%，持平上季，年減 3.5 個百分點，營益率 4.8%，季減 5.8 個百分點，年減 15.7 個百分點，稅後純益 1.14 億元，季減 29.9%，年減 72.7%，每股稅後純益 0.9 元。

原相首季存貨金額下降、約 7.94 億元，季減 24.1%，年減 24.2%。