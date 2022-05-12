裕融Q1 EPS 4.11元續寫新高 Q2可站穩4元

裕融 (9941-TW) 今 ( 12) 日公布第一季財報，稅後純益 16.22 億元，年增幅達 50.26%，每股純益 (EPS)4.11 元，續寫單季新高紀錄，針對第二季財測，裕融指出，雖有升息、通膨等壓力，仍預估稅後純益年增幅可上看 32%，每股純益有望穩在 4 元之上。

由於資產餘額增長，裕融第一季合併營收 84.1 億元，年增 10.3%，營業毛利 50.22 億元，年增 25.72%，毛利率 59.72%，年增 7.32 個百分點，營業利益 21.72 億元，年增 58.12%，在預期信用損失改善下，營益率 25.83%，年增也多達 7.81 個百分點。

針對第二季財務預測，裕融表示，雖有升息、通膨等壓力，隨著整體資產餘額持續成長和高獲利性產品比重提升，預估營收高標可達 92 億元，年增約 16.6%，稅後純益估年增 32%，而每股純益最高可看到 4.16 元。

除本業經營有成，裕融指出，轉投資海內外各事業也表現亮眼，在國內的企業金融方面，新鑫公司商用車分期市占率持續維持第一，機器設備和營建機具近年需求明顯攀升，企業資融業務也步入軌道，相關業務均年增近 40%。

而裕富數位資融於消費金融方面，機車市場穩居龍頭，商品分期業務也展現不錯的成長力度。

在中國市場，裕融說明，隨著資產品質大幅優化和營運體質顯著改善，維持穩定增長。

為因應裕融業務高速成長需求，董事會今日決議現金增資發行普通股新股 5000 萬股，預計募集金額逾 80 億元，主要用作充實營運資金、償還借款並強化財務結構，並維持良好的信用評等。

而為支持新鑫公司營運規模擴展需求，裕融也將認購新鑫私募普通股，以提升其競爭力，本次總投資金額為 30 億元，裕融持股比維持 100%。

裕融強調，在業績成長之外，若以公司治理的角度檢視經營團隊，今年入選第八屆公司治理評鑑上市公司不分產業別前 5%，以及市值 100 億元以上非金融電子類前 10%，為第 4 度入榜。