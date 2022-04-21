〈歐盟統一充電規格〉iPhone導入USB-C可能性增 宣德可望受惠

歐盟加速統一充電口 USB Type-C，除了歐洲議會內部市場與消費者保護委員會 (IMCO) 通過相關草案外，也再次擴大應用層面，包含智慧錶等消費性電子，由於目前大多電子產品已採用 USB-C，市場認為 iPhone 未來採用 USB-C 已成趨勢，而連接器廠中，宣德 (5457-TW) 可望成為主要受惠者。

宣德取得 USB IF 的正式認證後，量產高階應用的 USB 4 連接器，隨 USB-C 在電子產品中滲透率持續攀升，搭配母集團立訊在蘋果的布局，宣德在機構零組件及連接器將扮演更重要的角色。

除了宣德外，正崴 (2392-TW)、良維 (6290-TW)、優群 (6290-TW) 等業者也可望同步大啖商機。

依照歐洲議會內部市場和消費者保護委員會針對無線電設備指令 (RED) 的授權法案投票中，通過基於減少電子垃圾為訴求，將規範以 USB-C 連接設計作為未來充電接口統一使用規格。

且除了既有的智慧型手機，筆電、平板電腦、相機、耳機、藍芽喇叭和掌上型遊戲機等終端產品外，該草案也將應用層面也擴及至電子書、筆電、鍵盤、智能手錶與電子玩具等，都必須更換為 USB-C 接口。

目前多數手機、筆電、平板、耳機及相機等裝置，都已廣泛採用 USB-C 連接孔，蘋果近年雖然將 Mac、iPad 產品改以 USB-C 規格充電，但 iPhone 產品仍維持 Lightning 為設計；不過，在目前歐盟、中國相繼推動法規、積極將充電規格統一至 USB-C 的氛圍下，市場認為，iPhone 最終仍會邁向採用 USB-C 接口。

而宣德也擴大產能布局，將斥資 5 億元，在高雄設廠，成立子公司宣德智能，初期規劃資本額 5 億元，未來視營運需求分批注資。