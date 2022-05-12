【袁志峰專欄】中國疫情改善，港股反彈持續

今日推介 - 中海油 (883), 上日收市 $10.52

1) 股市前景

受隔晚美股企穩及 A 股上揚所帶動，周三港股呈技術反彈，南向資金繼續錄得巨額淨買入。美國 4 月份通脹率高於預期，強化加息縮表提速的合理性。中國疫情發展有受控跡象，預料可提振 A 股表現，隔接利好港股。因美股前景不明望，預期恒指維持上落市格局，短線而言，技術反彈可持續。

今天推介是中海油 (883) — 2021 年度收入及盈利達 2461 億元(人民幣 ‧ 下同) 及 703 億元，同比增 58% 及 182%，每股盈利 1.57 元，派末期息 1.18 港元，6 月 9 日除淨。今年首季度，收入及盈利達 909 億元及 343 億元，同比墙 74% 及 132%。筆者預期 2022 年度盈利增長 42% 至 1000 億元，每股盈利增 36% 至 2.15 元，每股股息 0.86 元。現價對應 2022 年度市盈率 4.2 倍，股息率 9.5%，估值便宜。維持買入建議，12 個月目標價 14.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 122 點，早盤單邊上行，午後最多曾升 450 點，尾市回軟，收報 19824 點，升 190 點或 1.0%。成交額按日減 12% 至 1262 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 63 億元 ，美團 (3690)、騰訊(700) 及比亞迪 (1211) 錄得 18.5、11.7 及 4.6 億元淨買入，舜宇光學 (2382)、中移動(941) 及小米 (1810) 錄得 0.9、0.2 及 0.1 億元淨賣出。5 月以來淨買入 144 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 39 升 22 跌 5 持平。比亞迪 (1211) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。其次是信義光能 (968)、吉利汽車(175)、藥明生物(2269)、安踏體育(2020) 及美團 (3690) 升逾 6%。李寧 (2331)、舜宇光學(2382) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 4%。阿里健康 (241)、百威亞太(1876) 及華潤啤酒 (291) 升逾 3%。中生製藥 (1177) 及石藥集團 (1093) 升近 3%。華潤置地 (1109)、中國海外發展(688) 及龍湖集團 (960) 跌 2%-3%，為跌幅最大藍籌。其次是友邦保險 (1299) 及中石油 (857) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.9%，收報 4019 點，成份股 24 升 5 跌 1 持平。大型科技股普漲，快手 (1024) 及美團 (3690) 升逾 7% 及 6%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 升逾 2%，阿里 (9988) 跌少於 1%。理想汽車 (2015) 及金山軟件 (3888) 漲逾 9% 及 8%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及京東健康 (6618) 升逾 5%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 4% 及 3%。比亞迪電子 (285) 及眾安在線 (6060) 升 4%。海爾智家 (6690) 及閱文集團 (772) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面， 汽車、晶片、體育用品、啤酒、線上醫療、生物科技、光伏、餐飲及航空股跑赢大市，漲幅居前。藥明生物 (2269)、金斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 升 5%-6%。 信義光能 (968) 及福萊特玻璃 (6865) 漲逾 6%，協鑫科技 (3800) 升逾 3%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升逾 5% 及 2%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 升逾 4% 及 2%。

内房、教育、航運股逆市下跌。旭輝控股 (884)、中國金茂(817) 及雅居樂 (3383) 跌 3%。新東方 (9901) 及宇華教育 (6169) 跌逾 4% 及 2%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 跌 1%-2%。

周三上証指數平開，早盤單邊上行，午後最多曾升 2.1%，尾市回軟，收報 3058.70 點，升 0.8%。深証成指升 1.8%，科創 50 指數升 3.1%。滬深兩市總成交約 10800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 2300 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 22 億元，5 月以來累積淨賣出 91 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中汽協公佈數據顯示，4 月汽車產銷呈現明顯下降，產銷量在 120 萬輛左右，為近十年以來同期月度新低。 當月汽車產銷量環比分別下降 46.2% 和 47.1%，同比分別下降 46.1% 和 47.6%。 新能源汽車雖也受到疫情影響，但依然高於上年同期水平，總體表現較好。(信報)

美國 4 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 0.3%，預期為升 0.2%；按年上漲 8.3%，預期為升 8.1%。期內，核心 CPI 按月上漲 0.6%，預期為升 0.4%；按年上漲 6.2%，預期為升 6%。(信報)

4) 個股訊息

中交建 (1800) 公布，該公司參與甘肅祁連山水泥 (600720.SH) 重大資產重組暨公司分拆所屬子公司重組上市。中交建擬將所持公規院 100% 股權、一公院 100% 股權和二公院 100% 股權，中國城鄉擬將所持西南院 100% 股權、東北院 100% 股權和能源院 100% 股權，一併與祁連山的全部資產及負債進行置換。(信報)

人保集團 (1339) 公布，今年首 4 個月，經由子公司人保財險(2328)、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入合共 2761.6 億元人民幣，按年增長 13.9%。(信報)

復星醫藥 (2196) 表示，復星診斷新型冠狀病毒抗原自測試劑盒 (Covid-19 Antigen CARD Kit) 取得歐盟 CE 證書，標誌着該自測試劑盒可在 27 個歐盟國家，以及認可歐盟 CE 認證的國家進行銷售。(信報)

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