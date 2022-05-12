台股為何利多漲不動、利空卻大跌？專家表示：關鍵因素在它

昨美國公布最新美國四月份消費者物價指數 CPI 年增 8.3%，預期 8.1%，前值 8.5%、CPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 1.2%、核心 CPI 年增 6.2%，預期 6.0%，前值 6.5%、核心 CPI 月增 0.6%，預期 0.4%，前值 0.3%。

按數據看起來，雖整體有所下滑，但美股四大指數聞訊仍應聲下跌，其中以科技類股跌勢最劇，終場 NASDAQ 下跌 - 373.43 點或 - 3.18%、費城半導體下跌 - 88.19 或 - 3.04%。進而使得本日台股再度承壓，萬六再度失守，這波國際不確定性，投資人究竟該如何應對？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅認為，就算聯準會主席鮑威爾先前表示委員會「未積極考慮升息 3 碼」，但根據公布的 CPI 數據，雖整體有所下滑，意味通膨確實有機會觸頂，但下滑幅度不若市場預期，加上日前克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mest) 接受 Bloomberg News 表示：「永遠不會排除 3 碼(0.75 個百分點)，當邁入下半年，若通膨不降，FED 將加快步調。」而梅斯特今年再貨幣政策委員會擁表決權。

數據不樂觀，且 FED 官員頻頻宣示遏止通膨決心，令市場對於 6 月升息 3 碼的疑慮再起，應是導致美國科技股持續受到壓抑的主因。

劉良梅表示，美股不樂觀，台股就難以獨善其身，原因是通膨壓力下，勢必 FED 加速緊縮政策，全球資金就會由高風險資產轉向防禦性資產，所以我們可以看到近期虛擬貨幣下跌、而資金也會自新興市場撤出。

結果就是今年台股遭到外資大舉賣超，台幣持續走貶，美元指數持續走揚。「外資大舉撤出避險，是台股漲不動最大主因」。

(透過上方圖例，投資人可以發現匯率與加權指數呈高度負相關。)

而今年的台灣經濟動向，楊金龍談話有三大重點：本年 GDP 面臨 4% 保衛戰、通膨會在 Q3、Q4 下降、但全年仍超過 2%，貨幣政策還是朝向緊縮方向走、房貸族、貸款族要注意財務槓桿。

此外，通膨令大宗商品飆漲，推升民生必需品價格、抑制非必需品需求，也會使得以電子零組件出口為主台廠面臨砍單，市場正是擔憂未來景氣下行風險。這項疑慮就會讓電子族群為首的台灣股市，缺乏上漲力道和追價力道，劉良梅進一步表示，這已是近期電子族群遲遲未回歸主流的因素。

對照目前台股再度跌破萬六關口，投資人應該怎麼做？劉良梅表示，本日盤面上來看，由於美國科技股市表現不佳，即使 SIP 矽智財族群如創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、力旺(3529-TW) 明顯強勢，但也無助於整體電子族群的回穩。

金融族群則是持續承壓，其中富邦金 (2881-TW) 下跌約 - 3%、中信金 (2891-TW) 下跌近 - 4%、也下跌逾 - 2.5% 國泰金，為拖累大盤的族群之一，而一早貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 因基本面佳，再度扮演撐盤的關鍵族群，但在十點過後由紅翻黑，且航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 雙雙跌幅擴大後，令指數跌幅持續擴大，來到今低位置。這就表示此時台股已無關基本面，而是全球景氣高度不確定性所帶來的系統性的風險，且台灣疫情持續擴大，更令市場信心潰散，因此就容易呈現利空不漲、利空大跌盤面狀況。

建議投資人在近期審慎保守以對，未來一周所有上漲皆反彈視之，逢反彈就先行調節，降低持股水位並增加現金部位，待國際不確定因素消除後，再回頭積極操作。

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