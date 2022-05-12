〈財報〉Sonos Q2業績報喜 推入門款soundbar和語音助理 

智慧音箱製造商 Sonos 周三 (11 日) 宣布將推出自家語音助理，並發表售價 279 美元起的入門款 soundbar「Sonos Ray」，加上第 2 季財報顯示產品需求強勁，盤後股價大漲多達 23%。

Sonos Ray 預定 6 月 7 日上市，成為 Sonos 在 449 美元的 Beam 和 899 美元的 Arc 以外，最平價的智慧音響產品。

Sonos 宣稱此產品擁有市面上同類產品中最優異的加密保護，內部資料不會在雲端共享或由公司監控，此外，現有裝置也會在 6 月 1 日進行更新。

Sonos Ray 售價 279 美元起。圖取自 Sonos

Sonos 並推出語音助理「Sonos Voice Control」，雖然這是一款控制裝置和聆聽內容的軟體，和亞馬遜 Alexa 或蘋果 Siri 等提供資訊的屬性不同，但仍象徵這家聲學裝置製造商擴大業務版圖的旺盛企圖心。

專注經營個人和家用智慧音箱的 Sonos ，正面臨日益激烈的市場競爭。在亞馬遜和蘋果智慧音箱的夾擊下，今年來截至周二收盤共下跌 30%。

Sonos(SONO-US) 盤後一度大漲 23%，之後漲幅收斂，仍保持 7.84% 漲幅。該股周二稍早隨大盤走低，重挫 8.61% 至每股 19.01 美元。

Sonos 同日發布的會計年度第 2 季財報 (4 月 2 日止) 優於市場預期，營收年增 20.1% 至 3.998 億美元，稀釋後每股盈餘 26 美分，毛利率年升 500 個基點，為 44.8%。

Sonos 維持全年財測不變，仍預估營收介於 19.5 億至 20 億美元，相當於成長 14% 至 16%。

財務長 Brittany Bagley 表示，這是對前景樂觀並考量供應鏈問題後所做的財測。雖然需求強勁，消費者仍願意投資在聲學產品和家用設備上，但供應鏈問題和零件價格上漲，將是今年持續面臨的挑戰。