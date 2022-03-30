史上最大駭客盜幣？鍊遊Axie Infinity遭竊6.25億美元加密幣

熱門區塊鏈遊戲《Axie Infinity》開發商 Sky Mavis 週二 (29 日) 證實，駭客盜走價值達約 6.25 億美元的以太幣和美元穩定幣 (USDC)，可能是迄今史上最大加密貨幣劫案。

此消息並未衝擊比特幣、以太幣行情，截稿前，比特幣 (BTC) 約在 47,106 美元，以太幣約在 3,367 美元，跌幅 1% 左右。

Sky Mavis 週二透露，本月 23 日《Axie Infinity》遊戲的架構 Ronin Network 部分遭駭客入侵，有 173,600 枚以太幣和 2550 萬枚美元的穩定幣 (USDC) 不翼而飛，這批加密貨幣失竊當天價值約 5.4 億美元，如今價值已超過 6.25 億美元。

Sky Mavis 週二表示目前遭竊資金仍在駭客的加密錢包內，公司將與區塊鏈分析公司 Chainalysis 共同追回遭竊虛擬貨幣。

此次遭竊金額高於去年 8 月 Poly Network 遭竊的 6.1 億美元，當時駭客藉由開採 Poly Network 網路上有關合約調用的安全漏洞，把價值 6.1 億美元的以太坊代幣、幣安代幣與穩定幣 (USDC) 移轉到自己的錢包。

不過 Poly Network 立即公布駭客所使用的錢包位址，駭客最終歸還所有的加密貨幣資產。