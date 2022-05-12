恐慌指數走高 三大原因影響投資意願

升息與通膨壓力引發美股震盪，恐慌指數 (VIX) 攀升至 35，施羅德投信指出，三大原因引發股市震盪，根據歷史統計，當 VIX 指數突破 33.5 時進場，未來一年美股 S&P 500 指數平均報酬率超過 25%，顯示在市場大幅拉回之下，剛好提供股債市中長線布局時點。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭分析，美股這周的震盪原因有三，首先是美國勞工部公布 4 月非農就業人數增加 42.8 萬人，高於市場預期，投資人預期聯準會未來可能採取更積極的升息型或來緊縮貨幣政策。

其次，美國 10 年期公債殖利率持續上升至 3.17%，引發科技產業和成長類股賣壓，納斯達克指數重挫。

此外，市場預期歐盟執委會將於本周內達成共識祭出俄國石油禁運計畫，加上中國因疫情持續封控，引發處於高檔的能源股轉為重挫。

蔡宛庭表示，雖然聯準會升息兩碼，並將自 6 月起開始縮減資產負債表，初期為每月減少 475 億美元購債，三個月後縮表規模將擴大至 950 億美元，但市場對聯準會緊縮貨幣政策信心不足，擔心升息太慢未能快速控制通膨，則經濟可能陷入停滯性通膨環境。

另外，升息過快推升公債殖利率快速上升，也可能引發經濟衰退危機，因此造成美股重挫下跌，也連帶影響國際股市表現。

