Affirm股價缺乏催化劑 分析師高喊賣股

「先買後付」(BNPL) 公司 Affirm(AFRM-US) 週四意外提前發布會計年度第 2 季財報，因虧損幅度超出預期，加上 Q3 財測遜色，拖累股價崩跌 21%。分析師認為，面臨高度競爭的環境，短期內 Affirm 股價恐缺乏催化劑，建議售出股票。

Affirm 週四公布 Q2 營收年增 77%，至 3.61 億美元，優於預期，但每股虧損 57 美分，虧損幅度大於分析師預期的 32 美分。Affirm 並預計，會計年度 Q3 營收約 3.25 億美元至 3.35 億美元，低於華爾街預期的 3.355 億美元。

New Constructs 執行長 David Trainer 表示，Affirm 正在流失市占率、缺乏競爭優勢、沒有賺錢又處在激烈的競爭環境，因此對其調降財測不感驚訝。

Trainer 指出，他相信 Affirm 股價只值 10 美元，並以短期內股價缺乏催化劑為由，建議投資人售出 Affirm 股票，同時表示，最大合作夥伴之一的 Peloton Interactive(PTON-US) 近期銷售放緩，只會對 Affirm 早以深陷麻煩的業務帶來更多壓力。

Jefferies 分析師近來也將 Affirm 股票評級自「持有」(Hold) 下調至「遜於大盤」(Underperform)，認為隨著營收成長陷入困境，利潤壓力也越來越沈重。目前 Jefferies 對 Affirm 的目標價為 45 美元。

不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師曾在財報發布前夕表示，看好與亞馬遜、Shopify 的重要合作夥伴關係對 Affirm 業績帶來龐大的上行潛力。Affirm 去年 11 月宣布與亞馬遜擴大合作，成為美國亞馬遜網站和 App 唯一的先買後付服務供應商。