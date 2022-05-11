搭聯準會升息順風車 銀行推短打美元優存吸金

美國升息態勢明確，帶動美元升值，銀行也緊抓此一趨勢大推美元優惠，包括渣打、華銀、台新銀等都有類似方案，主要都以 3 到 6 個月的短天期為主，年息最高喊到 1.7%。

渣打銀行今 (11) 日宣布，推出 3 個月期美元定存，存款年利率最高可達 1.7%，續存也享有六個月期年利率 1.0%。

渣打銀行表示，在升息趨勢下，建議偏好以外幣存款的客戶可選美元短期定存，以波段操作的方式掌握升息趨勢，例如先選 3 個月期，之後再是個人財務規劃，選擇是否續存 6 個月期。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真建議，在升息循環趨勢確立下，可先從利息收支影響思考對策，再將不同的貨幣標的納入考慮。

林素真補充，最後可從整體財富管理的角度，重新審視投資組合以及風險偏好適合度，應對市場趨勢的變化。

華南銀行則針對中小企業、個人戶客群，推出 6 個月期與 1 年期兩種美元優存方案，不需要搭配理財產品，只要以新台幣結購美元存款即可承作。

華銀表示，單筆最低承作金額 5000 美元，即可享有 6 個月期年息 1.15%、1 年期年息 1.35% 的優惠美元定存利率，但要注意的是，該專案有時間與承作量的限制，額滿即止。

不過要注意的是，美元優存雖有機會搭上升息順風車，但各家銀行承作最低金額門檻、資金限制與承作通路皆有所差異，挑選專案除比較利率外，也要留意銀行的相關限制。

