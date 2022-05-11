致富膠囊 電動車使用率隨著成本降低而增加

用電動車取代燃油車是 2050 年以前實現零碳排放目標的重要環節，然而，電動車被許多人視為奢侈品，對於一般新車消費者來說遙不可及，而運用現實世界的總持有成本 (TCO) 情境，荷寶證明電動車的成本已經下降到足以達到大規模採用的重要轉折點。

總持有成本 (TCO) 的計算顯示，購買汽車的成本約佔其 TCO 的一半，而能源和持續維護成本居主導地位，帶動 TCO 轉向電動車。電動車的動力系統更簡單，與燃油車相比，電動車的零件更少且更易於維護。再者，來自家用太陽能裝置或電網等可再生電力，意味著電動車的能源成本適中，而燃油車的成本仍然很高。事實上，在激勵措施下，目前歐洲最便宜的汽車是電動車。

在法國，每天通勤 100 公里的藍領工人，電動車是最佳工具，儘管初始的金額較高，但在家或工作場所充電的低成本，讓電動車在營運成本方面馬上具有競爭力。類似的情形也出現在義大利的經濟型汽車消費者身上，即使由於其他成本差異，電動車與燃油車的價格仍有些差距。

雖然購買補貼和免徵道路稅等激勵措施一開始會降低電動車的 TCO，但它們對政府而言成本很高，最終會消失。在某些市場，電動車已經不需要這些措施來達到成本平價，例如瑞士就沒有補貼，在那裡，一個年輕的郊區家庭已經可以用與燃油車幾乎相同的價格擁有一輛全電動 SUV。隨著時間的推移，電動汽車的 TCO 會降低。

低廉的汽油和極具吸引力的 SUV，使美國市場成為電動車 TCO 未能擊敗燃油車的唯一地區。電動車零售價格將需要進一步下降，以抵消美國當地市場燃油車的低成本。

荷寶的 TCO 分析是使用 2021 年的價格計算，但烏克蘭的戰爭提高許多商品的價格，尤其是原油和鎳。惟兩者都不會明顯改變我們的發現，事實上，它只會增加電動車的吸引力。在我們評估的市場，汽油價格大幅上漲，而電價則保持穩定，在不燃燒化石燃料（即核能、水電、風能、太陽能）發電的市場裡，價格幾乎沒有變化。使用石油和天然氣的地方，電價上漲但低於汽油。

電動車電池的重要成分鎳的價格也在上漲，然而，電池製造商通常通過長期合同來確保供應和價格，這意味著短期內的影響應該很小。即使鎳價持續位於高檔並反映至更高的電動車價格中，汽車生命週期內更便宜的營運成本仍將超越前期成本的增加。

隨著新加入者和傳統汽車製造商都投資於電動車生產並發布新車型，電動車的銷售正獲得動能，預計這種轉變將使電動車在 2030 年佔全球新車銷售量的一半。

運輸電氣化不僅有利於環境，也有利消費者的荷包。隨著既有汽車製造商將生產轉向電動車，以及新的製造商進入市場，電動車的普及率將繼續增加，這些是供應鏈裡企業的結構性增長動力。

>>> 閱讀更多精彩文章

資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。以上提及個股僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦；基金投資組合因時而異，請投資人留意。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】11049 台北市信義區信義路 5 段 7 號 30 樓 理財諮詢專線：(02)8758-1568 AMK01-220500022