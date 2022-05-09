〈財報〉BioNTech第1季疫苗銷售成長3倍 但預計全年將下跌

由於對與輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 合作開發的新冠疫苗的需求，BioNTech (BNTX-US) 第 1 季銷售額和獲利成長 3 倍多，但這家德國生技公司仍預測全年疫苗銷售額將下降。

該公司周一 (9 日) 表示，上季營收較上年同期增加 3 倍多，達到 63.7 億歐元（67.3 億美元），淨利也達到 37.0 億歐元。

BioNTech 維持其 2022 年 130 至 170 億歐元的疫苗營收財測，低於去年的 190 億歐元，這意味著今年底前銷售將會下降。

和以前一樣，BioNTech 的財測是根據 2022 年的確定訂單，與 3 月的估計相比，該訂單保持不變，約為 24 億劑。

合作夥伴輝瑞上周也表示，基於當前訂單，其 2022 年新冠疫苗銷售預測為 320 億美元，低於去年的 368 億美元。

競爭對手 Moderna (MRNA-US) 上周較為樂觀，預測今年下半年的疫苗銷量將高於上半年，因為它預計秋季的加強劑需求會上升。

北美和歐洲對現有新冠疫苗的需求已經減弱，因為那些願意接種疫苗的人大多已經完成了三針療程，並且只建議一小部分最脆弱的老年人接種更多疫苗。

更多訂單將受到低收入和中等收入國家的推動，以及在北半球冬季之前推動接種加強劑的不確定前景。

雖然與上海復星醫藥簽訂了合作協議，而且當局正在努力應對疫情開始以來中國最嚴重的新冠疫情，但中國尚未批准 BioNTech 的疫苗。

BioNTech 周一補充說，它預計將在未來幾周內獲得有關其開發適用於 Omicron 的試驗數據。

歐盟藥品監管機構上周表示，希望在 9 月前核准適用疫苗，試驗應在接下來的幾個月內提供更清晰的資訊。