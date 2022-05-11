美股重點新聞摘要2022年05月11日

今日操盤前瞻

中國 4 月 CPI、PPI

美國 4 月 CPI

美股財報：迪士尼 (盤後)

Fed 梅斯特：通膨問題未解之前 永遠不會排除升息 3 碼的可能性

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 發表鷹派談話，表示在通膨問題沒有獲得解決之前，她永遠不會排除升息 3 碼的可能性。閱讀全文...

火熱的通膨已見降溫 由三個跡象可以看出

即使聯準會 (Fed) 升息和股市暴跌，但有關通膨的好消息仍在不斷湧現。閱讀全文...

世衞譚德塞：中國清零策略不可持續

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週二 (10) 表示週二 (10) 表示，中國政府堅持的「動態清零」的防疫政策是不可持續的。閱讀全文...

美元強漲不停 亞洲多地央行尋求行動 遏制貨幣下跌

美元不斷攀升至兩年高位，令亞洲貨幣動盪不安，與過去的競貶不同，亞洲各國政策制定者採行各種方式，避免兌美元的損失擴大。閱讀全文...

馬斯克：若成功收購推特 將撤銷川普封殺令

全球首富馬斯克週二 (10 日) 表示，若成功收購推特 (TWTR-US)，他將撤銷對前總統川普的推特帳號禁令，因為推特在 2021 年 1 月封殺川普是一個錯誤的決定。閱讀全文...