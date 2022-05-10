保瑞併購再出手 斥15億元收購伊甸生醫

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (10) 日宣布，子公司保瑞生技以 5000 萬美元 (約新台幣 15 億元) 取得伊甸生醫 CDMO(委託開發暨製造服務)業務在台資產，包括台灣廠房、實驗室與全數人才等；保瑞集團也藉此跨足大分子抗體藥物與細胞基因治療領域。

保瑞生技以蛋白質藥物 (又稱生物藥) 治療領域 CDMO 為定位，並獲得台新健康基金與泰福 - KY(6541-TW) 創辦人趙宇天投資。保瑞董事長盛保熙表示，此收購案是保瑞佈局 CDMO 事業重要里程碑，也是保瑞與台新健康基金合作的首件標的，未來雙方也將繼續合作，評選更多潛力標的，加速保瑞集團在全球的策略佈局。

保瑞生技收購伊甸生醫 CDMO，將取得生產蛋白質藥物的細胞株開發、上下游製程開發、分析及品管檢驗規格建立、細胞庫製備等國際級生物科技技術以及未來商業化生產協議。

集團發言人陳世民補充，伊甸生醫在竹北生醫園區有國際規格細胞治療用藥製造廠，也是臨床與商業製造工廠及開發中心，該廠具備 4 個 500L 生物反應器，並通過歐盟品質授權人 (QP) 稽核和衛福部食藥署審核通過，且完成多個國際委託合作案。

保瑞生技除了取得硬體設備外，也與伊甸生醫簽訂 MSA 代工協議，涵蓋伊甸自有生物類似藥產品組合生產與代工，既有客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接，此外，將依產品專利到期日規劃兩階段產品線開發，目前已有品項將進入一期與三期臨床，保瑞生技將擁有開發中新藥未來上市量產的優先代工權利。

另外，保瑞根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資拓展產能規模，包括保瑞加拿大廠、竹南廠在內的擴建計畫。

保瑞表示，生物藥是驅動未來產業成長的重要動能，目前 CDMO 領域中，雖然小分子藥物仍為主要市場，比重達 91%，不過大分子藥物的成長速度遠超過小分子藥物。根據國際調研機構資料顯示，2021 年全球生物製品 CDMO 市值 112.7 億美元，預計到 2027 年將達到 219 億美元，2022-2027 年複合年增長率為 11.51%