鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏緊張局勢 Lucid盤前股價下跌逾13%

美股重要看點：

市場持續關注俄烏地緣政治緊張局勢，入侵行動已擾亂全球市場，投資人將目光投向美國政府債券等避險投資，推低了殖利率，美國 10 年期公債殖利率來到 1.734%，美股期貨週二 (1 日) 小跌，道瓊期貨跌 0.50%，標普 500 期貨跌 0.57%，那斯達克 100 期貨跌 0.61%。

烏俄戰火進入第六天，俄軍正試圖攻破烏克蘭基輔的防線，美國官員週一 (28 日) 透露，俄羅斯第二波大軍數量規模龐大，恐憑藉此優勢成功圍剿烏國首都基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一呼籲各國必須祭出全球禁航令，抵制進口俄國貨品，盡可能限制俄羅斯使用世上所有港口、運河和機場。他疾呼各國必須立即遏阻有飛彈、炸彈和大砲的邪惡武裝，給予俄國經濟上致命的打擊。

摩根大通分析師認為，烏克蘭局勢削弱了聯準會激進升息的前景，這應該會為美國股市帶來支撐，儘管未來幾周市場仍將會面臨劇烈震盪。

報告指出：「俄羅斯 / 烏克蘭危機將繼續導致市場波動，但對企業獲利的直接影響應該很小。鑑於大宗商品價格上漲，對通膨、增長和消費者的影響，間接風險更大。」「然而，還有一線希望是，危機迫使市場對聯準會進行鴿派再評估。」

不過，包括 Cecilia Mariotti 和 Christian Mueller-Glissmann 在內的高盛策略師也提醒，雖然從這種看跌水準來看，中期回報的不對稱性往往更為積極，但仍有可能出現大幅縮水，特別是在高波動率機制下。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 166.15 點，或 0.49%，收 33,892.6 點。

那斯達克指數上漲 56.78 點，或 0.41%，收 13,751.4 點。

標普 500 指數下跌 10.71 點，或 0.24%，收 4,373.94 點。

費城半導體指數下跌 23.14 點，或 0.67%，收 3,429.53 點。

今日重要總經數據：

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 57.5

美國 2 月 ISM 製造業指數，前值 57.6

美國 1 月營建支出 (%)，預估 - 0.5，前值 0.2

重要個股動態：

電動車新創公司 Lucid 周一 (28 日) 盤後以供應鏈問題為由，把 2022 年產量目標大砍 40%，盤後股價應聲重挫逾 13%。週二盤前股價下跌 13.04%。

Lucid 表示，2022 全年生產目標如今為 1.2 萬至 1.4 萬輛，較初估的 2 萬輛減少多達 40%，理由是物流和供應鏈面臨「非常大」的挑戰。

執行長 Peter Rawlinson 表示，問題主要出在玻璃、地毯等零件，和晶片短缺的關聯性較小。他說：「我們仍對掌握龐大商機的能力深具信心，我們擁有領先的技術，市場對我們的車子需求也很強勁。」

LCID 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

視訊會議平台 Zoom(ZM-US) 周一 (28 日) 公布 2022 會計年度第四季獲利營收高於預期，但第一季和 2023 全年財測低於分析師預期，令盤後一度大跌 13%，爾後跌幅又大幅收斂。週二盤前下跌 3.15%。

財務長 Kelly Steckelberg 表示，Zoom 預期第一季營收介於 10.7 億美元至 10.75 億美元 (即年增約 12%)，低於 Refinitiv 調查的分析師共識預期的 11 億美元。

2023 全財年營收則預期介於 45.3 億美元至 45.5 億美元 (即年增約 10.7%) ，同樣低於 Refinitiv 調查的分析師共識預期的 47.1 億美元。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博專欄作家 Mark Gurman 近日表示，今年將是蘋果 (AAPL-US) Apple Watch 產品線重要的一年，預期將推出三款新機型，並增添體溫監測功能，而舊款 Series 3 將會除役。

市場預期，Apple Watch Series 8 將重新設計外觀，一改過去圓弧形的外殼，改為平面邊框設計，與 iPhone 12 開始的機殼設計類似。除了 Series 8 外，還將發布 SE 新版本，以及針對極限運動市場設計的堅固版機型。

另外，在新品發布的同時，Gurman 認為 Series 3 原始機型將同步退役。市場認為，將 Series 3 下架將能激勵消費者在購買入門款時選購 SE 版本。