中華電資通訊專案成長 4月每股賺0.4元 續居電信獲利王

電信三雄今 (10) 日公告自結數，中華電 (2412-TW)(CHT-US) 受惠智慧聯網、IDC 與雲端等專標案增加，4 月營收、獲利雙增，每股純益 0.4 元，持續稱霸電信獲利王，超越台灣大 (3045-TW)0.34 元、遠傳 (4904-TW)0.22 元。

前 4 月營運方面，中華電同樣以 EPS 1.57 元，贏過台灣大 1.31 元、遠傳 0.94 元。

中華電

4 月營收 176 億元，月增 1.61%、年增 7.7%；營益率 22.67%，月增 1.6 個百分點、年減 0.23 個百分點；EBITDA 73.2 億元，月增 6.7%、年增 5.6%；稅後純益 31.2 億元，月增 12.23%、年增 8%，每股純益 0.4 元。

前 4 月營收 689 億元，年增 3.7%；營益率 22.71%，年增 0.31 個百分點；EBITDA 286.6 億元，年增 4.2%；稅後純益 121.8 億元，年增 4.2%，每股純益 1.57 元。

中華電表示，受惠資通訊專標案營收較去年同期大幅成長，包括智慧聯網及 IDC 與雲端營收皆大幅躍進，加上核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，隨著 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，行動服務營收維持增長態勢，行動月租型 ARPU 年增 3.4%，連續 13 個月成長；寬頻接取營收與數據網路營收，也受惠於數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻 ARPU 年增 3.5%，也是自 110 年起連續 16 個月成長。

台灣大

4 月營收 129.5 億元，月減 3.2%、年增 15.3%；營益率 10.66%，月增 0.2 個百分點、年減 0.74 個百分點；EBITDA 28.6 億元，與上月相當、年增 6.2%；稅後純益 9.7 億元，月增 1%、年增 12.3%，每股純益 0.34 元。。

前 4 月營收 527.4 億元，年增 13.3%；營益率 10.39%，年減 0.18 個百分點；EBITDA 113.1 億元，年增 7.3%；稅後純益 36.9 億元，年減 0.1%，每股純益 1.31 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，4 月在 5G、電商、家用寬頻三大引擎同步增溫下，行動服務營收持續較去年同期成長，電子商務營收年增也達 35%，使合併營收年成長擴大至 15%。

電信業務方面，5G 與 mo 幣多、好速成双、Disney+ 三大獨門方案持續助攻資費升轉及用戶黏著度，帶動智慧型手機月租 ARPU 連續 11 個月年成長。

獲利部分，由於電信業務成本費用控制得宜，EBITDA 年增 6%，並已連續 6 個月呈年增，顯示電信產業環境轉佳，此外，AppWorks Fund III 本月持續實現投資獲利，貢獻稅後純益約 3%。

遠傳

4 月營收 68.76 億元，月減 3.27%、年增 8.1%；EBITDA 24.93 億元，月減 2.27%、年增 8.4%，連續 13 個月正成長；稅後純益 7.29 億元，月減 11.85%、年增 12.8%，每股純益 0.22 元。

前 4 月營收 287.8 億元，年增 5.8%；EBITDA 100.6 億元，年增 10.6%；稅後純益 30.55 億元，年增 24.3%，每股純益 0.94 元。

遠傳行動通訊業務表現穩步向上，受惠 5G 用戶數攀升帶動 ARPU 上揚、總用戶數持續增加，且月租型客戶流失率持續低檔，4 月行動服務營收年成長率達 2.3%，不僅客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年成長率達 2.4%，也是自去年 3 月 ARPU 領先同業轉正以來，連續 14 個月正成長。

此外，數位轉型效益持續擴大，在企業客戶、個人用戶雙引擎挹注下，4 月新經濟營收維持雙位數成長、年成長率高達 33%，多項重要業務也達雙位數成長，包含資通訊業務營收以及其中雲端服務營收、系統整合專案服務營收。

個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長表現亮眼，同樣達雙位數成長。累計至今年 4 月，新經濟營收佔比達 18.4%，年成長率高達 29%。