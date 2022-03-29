〈ESG大趨勢〉遠傳發行27億元社會責任債券 弭平數位落差

遠傳 (4904-TW) 今 (29) 日發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，金額 27 億元，發行年期 5 年期，票面利率 0.88%，資金將用來發展 5G 產業並弭平數位落差，遠傳也同步宣布 5G 元宇宙加速器入選名單，總共 20 家新創團隊，預計第三季底發表成果。

遠傳發行的社會責任債券，資金將投入 5G 建設帶動產業發展、弭平數位落差，是繼去年與金融業合作發行「永續指數連結商業本票」後，第四次發行永續金融商品。

遠傳表示，永續金融成為加速企業邁向永續目標的重要推手，越來越多投資人將 ESG 列入投資評估的關鍵考量，而社會責任債券是永續發展債券的三項主要債券之一，也是最能發揮社會功能的金融工具。

遠傳今日也公布 5G 元宇宙加速器入選名單，共計 20 家新創隊伍獲選，領域橫跨智慧城市、智慧零售、智慧運輸、智慧金融、智慧製造、智慧醫療、健康運動、遊戲、AR/VR、NFT 等不同領域，並分成「消費者應用」、「企業客戶解決方案」兩大類別。

遠傳將全面協助新創團隊進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證以及市場擴展，目標是在今年第三季末舉辦 Demo Day 成果發表會展現合作綜效。

入選新創團隊包含醫電數位轉型、晉弘科技、杰悉科技、工一科技、樂達創意科技、雲守護安控、穎聯科技、台灣蜂圖誌科技、桓竑智聯、您好健康網路科技、旺德賽斯科技、虹映科技、啟雲科技、海鷹數位多媒體、狂點軟體開發、Toii Games、拼購網、數位身分、深義分析、國際信任機器股份有限公司。