台灣大祭400萬元徵行動創作內容 收件量有望續創高

台灣大 (3045-TW) 今 (19) 日宣布，myfone 行動創作獎徵件正式開跑，以「聚，離 Right Distance」為主題，祭出總獎金 400 萬元，且作品有機會上架旗下各大平台，預期今年收件量將打破去年新高紀錄、超過 4 萬件。

總經理林之晨表示，疫情讓社交距離成為新常態，但距離的概念也隨著科技進步發生轉變，居家工作 WFH、遠距教學甚至元宇宙，都藉由科技打破實體與虛擬的距離限制，讓人們即便身處遠端也能相聚。

林之晨指出，今年活動以「聚，離 Right Distance」為主題，從相聚與分離做不同的詮釋，重新定義距離，預期會再掀起一波創作熱潮，作品將分別登上 MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger 等平台。

台灣大基金會執行長劉麗惠進一步表示，myfone 行動創作獎過去 15 年來催生超過 46 萬件作品，隨著 2G 時代到 5G 時代，作品範圍從平面擴展到影片、音樂、貼圖等，參賽者年齡更從 6 歲橫跨至 90 歲。

另外，今年行動影片組、圖文創作組、訊息文學組的賽制皆有調整，其中，訊息文學組分成時事、生活、故事接龍三組，首獎最高獎金 10 萬元、行動影片組分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達 100 萬元。