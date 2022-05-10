鮮活果汁Q1獲利回升 每股純益1.31元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (10) 日公告最新獲利，第一季稅後純益 4448 萬元，季增 3.42 倍，年減 77.66%，每股純益 1.31 元，主要受到中國本土疫情爆發，部分城市封城，限制人員移動造成需求下滑。
鮮活果汁第一季營收 8.89 億元，毛利率 26.58%，季增 9.28 個百分點，年減 18.24 個百分點，稅後純益 4448 萬元，季增 3.42 倍，年減 77.66%，每股純益 1.31 元。
鮮活果汁主管指出，開春後中國本土疫情多地爆發，餐飲業者門市因此受疫情影響暫停開業，改以外帶或外送方式提供服務，手搖茶飲門市消費需求明顯減少。
鮮活果汁主管表示，第一季毛利率 26.58％，較去年同期下滑，主因產品市場競爭、原物料及能源價格上漲影響所致。
雖然中國面臨疫情干擾，內需經濟活動減緩，鮮活果汁深耕新鮮、健康的飲品需求市場，憑藉生產流程標準化，維持產品品質與穩定，鮮活昆山廠 4 月 20 日起依政府規定逐步組織復工復產，預期隨著封控管制區解封放寬，餐飲需求復甦力道穩健回溫，公司業績將可望逐步回升。
鮮活果汁 4 月營收下滑到 1.95 億元，月減 41.6%，年減 52.25%，主要受到昆山防疫影響，累計前 4 月營收 10.84 億元，年減 22.63%。