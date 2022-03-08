鮮活果汁去年賺逾兩股本 擬配發13元現金股利

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (8) 日公布最新財報，2021 年稅後純益 7.05 億元，年減 9.21%，每股純益 20.94 元，董事會決議擬配發每股 13 元現金股利，優於上一年的 12 元，以今天 309 元收盤價計，現金殖利率為 4.21%。

鮮活果汁 - KY 2021 年第四季營收 6.98 億元，毛利率 17.3%，季減 19.13 個百分點，年減 28.98 個百分點，稅後純益 1006 萬元，季減 96.18%，年減 93.76%，單季每股純益約 0.3 元。

鮮活果汁 - KY 2021 年營收 45.82 億元，毛利率 36.25%，年減 9.7 個百分點，稅後純益 7.05 億元，年減 9.21%，每股純益 20.94 元。

鮮活果汁 - KY 去年第四季營收低於公布自結營收，其間差距 7307 萬元，且獲利也明顯低於去年各季及 2020 年同期水準，公司主管指出，這是會計師在第四季一次調整 2021 全年財報累計數字，明顯出現單季獲利下滑，事實上第四季鮮活果汁 - KY 經營正常。

鮮活果汁 - KY 呼應大陸新式手搖茶飲市場升級，投入研發符合健康的原料，包含果汁、果粒、糖漿與口感顆粒等，獲消費者歡迎，加上公司三座廠、總產能 13 萬噸的生產優勢，帶動公司去年營收創高。

展望今年，鮮活持續強化產品廣度與研發深度，推廣新產品到消費市場，希望創造新的商機，加上經濟規模，與智慧化整合倉儲管理系統的管理效益發酵，公司看好今年營運可望持續穩健。鮮活果汁 KY2022 年前 2 月營收為 5.56 億元，年減 13.61%。