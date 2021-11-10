鮮活果汁-KY前三季獲利年增13% EPS 20.64元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (10) 日公告最新財報，前三季稅後純益 6.97 億元，創歷史同期新高，年增 13.1%，每股純益達 20.64 元。

鮮活果汁 - KY 第三季營收為 15.73 億元，毛利率為 36.43%，季減 3.17 個百分點，年減 12.47 個百分點，單季稅後純益為 2.63 億元，季增 11.61%，年減 33%，每股純益 7.78 元。

鮮活果汁 - KY 前三季營收為 38.84 億元，毛利率為 39.65%，年減 6.21 個百分點，稅後純益 6.97 億元，創歷史同期新高，年增 13.1%，每股純益達 20.64 元。

鮮活果汁 - KY 新產能已完成量產，年產能達 13 萬噸，可對客戶保證供貨，並將支撐持續拓展市場版圖。

新品開發佈局上，鮮活果汁 - KY 積極跨足果汁類以外產品，同樣可滿足中國手搖茶市場對於新鮮、健康需求等方向，在產能規劃上，公司目前昆山、廣東與天津三座廠年產能可達 13 萬噸。

鮮活果汁 - KY 已公布 10 月營收，達 2.45 億元，月減 51.61%，年減 2.27%，累計前 10 月營收 41.29 億元，年增率 39.59%。