繼臻鼎、英利後 鮮活果汁-KY也啟動兩岸雙掛牌計畫

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (26) 日董事會通過，子公司昆山鮮活果汁公司將首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在中國大陸上海或深圳證交所上市，預計在 2022 年中到 2023 年送件，一旦昆山鮮活在中國大陸 IPO，將成繼臻鼎 - KY(4958-TW) 及英利 - KY(2239-TW) 之後，第三家在兩岸雙掛牌的 KY 公司。

除此之外，專業 EMI 材料及衡器製造商鼎炫 - KY(8499-TW) 旗下的隆揚電子，趕在昨 6 月 30 日完成向中國大陸深圳交易所送件申請 A 股上市交易。

鮮活果汁 - KY 中國子公司鮮活果汁（簡稱昆山鮮活）從事果汁、果粒、果粉類等生產與銷售，鑒於中國市場快速發展，為提高公司及昆山鮮活競爭力並提升品牌形象，以拓展中國市場，也吸引及激勵優秀專業人才，昆山鮮活擬向中國當地證券主管機關申請股票上市，以有效提升競爭力及品牌形象。

鮮活果汁 - KY 董事長黃國晃說，除考量中國地區申請股票上市掛牌法規要求，昆山鮮活為因應公司擴大產能、購置土地、強化物流倉儲系統等資金需要，擬於中國當地辦理現金增資引進外部策略投資者 Gojiberry Limited 及富拉凱諮詢（上海）公司，策略投資者投資後，預計占昆山鮮活股權比例 12.9%，公司仍持有昆山鮮活股權比例 87.1%，維持控制權。

鮮活果汁 - KY 的昆山鮮活於中國申請股票上市案，經公司審計委員會及董事會討論通過，將於 2022 年 1 月 18 日股東臨時會決議通過，在適當時機向上海或深圳證交所申請股票上市，昆山鮮活在中國股票上市後，公司仍保有對昆山鮮活控制權，將持續於台灣證交所上市，盡全力透過中國股票上市提升鮮活在中國品牌知名度及銷售業績，以增進公司股東權益。

昆山鮮活目前的註冊資本為 1910 萬美元，並控有鮮活果汁 - KY 的廣州、天津廠全部股權。

鮮活果汁 - KY 新產能已完成量產，年產能達 13 萬噸，鮮活果汁 K Y 前三季營收為 38.84 億元，毛利率 39.65%，年減 6.21 個百分點，稅後純益 6.97 億元，創歷史同期新高，年增 13.1%，每股純益達 20.64 元。