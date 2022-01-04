鮮活果汁2021年營收46.55億元創新高 年增33.78%

鮮活果汁 - KY (1256-TW) 今 (4) 日公告 2021 年 12 月營收 3.27 億元，月增 63.86%，年增 12.24％，為歷史同期新高，2021 年全年營收 46.55 億元，，創新高，年增 33.78。

鮮活果汁 - KY 去年第四季營收為 7.71 億元，季減 50.97%，年減 0.05%。

鮮活果汁 12 月雖面對中國本土疫情多地散發，但在加強疫情防控下，餐飲市場銷量平穩，加上公司持續專注提供新產品研發，並深化連鎖系統客戶服務，帶動銷售量成長，單月營收 3.27 億元，且 2022 年度農曆春節在 2 月初開始，客戶端配合物流作業，提前在 2021 年 12 月啟動備貨，推升 12 月合併營收年增 12.24％，為歷史同期新高。

鮮活果汁 - KY 2021 年前三季營收為 38.84 億元，毛利率為 39.65%，年減 6.21 個百分點，稅後純益 6.97 億元，創歷史同期新高，年增 13.1%，每股純益達 20.64 元。

展望 2022 年，面臨中國大陸疫情反覆、通膨與食安趨嚴等因素，將墊高內需餐飲消費市場的競爭力，鮮活憑藉超前佈局新產能規劃與新品研發優勢，掌握銷售市場持續拓展的能力，營運可望穩健向上。