NAND Flash 5月價格估轉跌 下半年恐供過於求

研調機構 TrendForce 研究顯示，NAND Flash wafer 因零售端需求 3 月來表現疲弱，加上其他終端產品出貨展望越趨保守，供應商降價求售意願提高，預期 5 月起價格可能開始走跌，NAND Flash 下半年逐步轉為供給於求，第三季 NAND Flash wafer 價格跌幅可能來到 5-10%。

TrendForce 表示，原本預期 Kioxia 於 2 月發生汙染事件，恐將造成第二至第三季市況轉為吃緊，但在高通膨及俄烏戰事衝擊下，市場對下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守，第三季 client SSD、eMMC 與 UFS 價格將從原先有可能上漲的預期，轉為與第二季持平。

企業級 SSD 方面，由於資料中心需求表現仍然強勁，尚未出現需求大幅修正狀況，惟因受 NAND Flash 整體市況逐漸轉為供過於求，第三季價格僅會微幅上漲約 0-5%。

從需求面來看，受俄烏戰事、高通膨、中國疫情等影響，導致整體消費性電子需求欲振乏力。其中，Chromebook 疫情所帶來的需求紅利退場，商用與消費型筆電也呈現兩樣情，今年整體筆電需求將較 2021 年衰退；全年全球智慧型手機產量也持續下修。

供給方面，三星著眼未來 enterprise SSD 領域大幅成長，仍維持原有擴產計畫，位於南韓的 P2L 產能也持續增加；長江存儲下半年增加投片規劃，也加速武漢二廠投產。

TrendForce 表示，今年整體需求持續薄弱，但部分廠商維持擴產，下半年 NAND Flash 市場將面臨供過於求。

