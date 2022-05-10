美股大跌台股拉尾盤 拉真的拉假的？

美股昨日大跌破低，很多人已連續幾晚睡不好覺，所幸台股不受影響，拉尾盤，漲真的漲假的，還能續漲嗎？

【形態學】: 加權指數紅 k，留下影線 157 點，初步出現止跌回穩訊號！可惜成交量未能有效放大，明日挑戰昨日黑 K 棒，若能補量上攻突破黑 K 棒中值 16196.5(高點 16345 低點 16048 相加除以 2) 就有止跌回穩的機會，而補量的重點會落在: 1. 台幣升值，2. 台積電 4 月營收佳，外資買單！

而今早 09:15，筆者就已搶先通知會員，今日會跌深反彈，9:56 於 tg 直說 15734 就是低點，大家可去印證，TG:https://t.me/imoney168

為何能抓到短線轉折，主要是美電子盤於 9:00 過後急拉，反映的是美國財政部長葉倫的談話：儘管目前股市遭拋售，但美國金融體系仍在「有序」運轉，且相對於歷史估值，一些資產的估值仍然偏高。不訝異市場動盪可能持續到夏季。再再都顯示現階段美股經由利空反覆測試，在利空不破低的情況下，就有機會出現止跌回穩。

【東森財經 57 台精彩連線: 美股大跌，台股為何能拉尾盤，是否為一日行情，那些個股還可留意?】https://youtu.be/38Jbee03rpM

台股【結構】: 前波強勢股【檢測概念股】、【農糧概念股】紛紛出現高檔回檔修正，取而代之的是個股出現跌深反彈。現階段台股可定義為【跌深反彈】行情。那台股要跌得多深？反彈要彈到哪？先前提過台股屬於潛跌型市場，容易受美股影響，看美股就要看 VIX 指數，VIX 指數昨日大漲 15.1%，美股當然就續跌。但急漲的過程又來到壓力區 (32-36)，有機會回檔修正，一旦回檔修正，美股就有反彈契機！美國即將公布 CPI 指數，在油價往下跌，黃金也未往上漲的情況，似乎通貨膨漲的效應有限，也許公布後，對於多頭有利，而美股本 NASDAQ 跌最深，若觀察 NASDAQ 周線，從 6631 漲到 16212，依黃金切割率 0.618 分割為 12552，前波回測 12552 後快速反彈。本波依 ABC 三段的修正方式，直接回落黃金切割率一半的位置 11421，在 NASDAQ 即將回測滿足點及 VIX 有機會出現回檔修正下，電子類股的確有機會出現跌深反彈。

而台股電子，指標看 台積電 (2330-TW) 今日大盤量能未放大下，難有攻勢，在台幣由貶轉升下，對後期動能有支撐。4 月營收 1725.61 億元，月增 0.3%，年增 55%，超越今年 1 月的 1722 億元，改寫單月歷史新高。股價有望不再破低。晶圓代工好，矽智財就會先跑第一棒。# 創意 (3443-TW) 破底翻，底部 V 型反轉，今日帶量上攻，留意去年 12/16 高點連結 3/30 高點的下降壓力線，股價突破下降壓力線，有望持續上攻。# 智原 (3035-TW) 在 4/27 低點未破下，可持續留意。

元太 (8069-TW) 第一季 EPS1.28，改寫近 42 季新高，電子紙應用愈來愈廣泛，從電子書閱讀器、電子標籤到手機蓋子、耳機上等。今年擴充 1.5 倍產能，明年產能比今年多 4 到 5 倍。

晶宏 (3141-TW) 第一季 EPS3.23，第二季不會比首季差，且下半年也會比上半年好！此外，明後年為高度成長年。驅動 IC 可用的產能越來越少，看好產業前景，電子紙驅動 IC 訂單能見度已達今年底。

所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/Z-5ERDDi94A

接下來就是伺服器概念股: 我們先前從 amd 財報追蹤至今，第二季伺服器出貨看旺，在北美大型資料中心的強勁需求支撐下，全球伺服器出貨有望季增 8.9％、預估亞馬遜、Google、Meta 等大廠採購量合計季增近 15％及 5G、AI、IoT、高速運算，帶動全球伺服器建置需求增加。

伺服器概念股 博智 (8155-TW) 近期投信進場作帳，第一季 EPS：3.53，創單季次高，表現比大盤強勢，站上月線反壓，先前低點時就請大家先行留意了。金像電 (2368-TW) 股價留下影線，投信籌碼不變，震盪整理後，可留意。

車用電子的部分，MCU+BMS 概念股新唐 (4919-TW) 月季線翻揚向上，持續看好，在車用電子顯著成長外，工控領域方面，也開始跨足伺服器與 5G 基地站的風扇馬達驅動 IC，凌通 (4952-TW) 無線充電 IC 已導入原裝車廠進行量產，4 月營收年增 22.02%，股價上漲！

第 3 代半導體 : 中國車用充電板及充電樁、太陽能逆變器等導入 SiC，快充及射頻應用積極納入 GaN 方案，訂單能見度已看到明年。# 漢磊 (3707-TW) 4 月營收 7.38 億元，月增 0.4%，年增 29.8%，展望今年功率半導體市場需求強勁，營收估成長至少 20%，第三代半導體、車用 MOSFET ，將占營收 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。包括同集團的 #嘉晶(3016-TW) 震盪都可留意，完整每日文章及 YT 可到 FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

航運類股指數日 KD 黃金交叉，BDI 周線連四紅後續漲，BCI 指數由 1342 大漲至 3185，漲幅 137%。【散裝航運】裕民 (2606-TW) 投信 4 月以來買進 22604 張，在中國解封下，持續可以留意。而長榮 (2603-TW)，昨日馬士基可是大跌 6.66%，今逆勢上攻，在型態打了一個相當大的底部區，在財報利多下，後勢看好！

第一季 EPS19.16，年增率達 180.9%。現全球排名擠進第六名。目前待交新船 (含長租船) 尚有 61 艘，新船的加入推升營收成長新動能。旗下船舶 (63%) 大量加裝脫硫器，用油差價大，競爭力優於同業。旗下 8 成的船齡低於 10 年(2023 年起強制規範航商碳排)。歐美航線的長約價格也比去年同期翻倍(美國線占 7 成、歐洲線已拉升至 3 至 4 成)

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