外資主要賣超金控股 提款台積電近44億元

台股今 (9) 日再度呈現股匯雙殺破底格局，加權指數終場下跌 359.28 點，收全日最低點 16048.92 點，創去年 5 月下旬以來新低，三大法人合計賣超 265.62 億元，其中，外資續賣 211.48 億元，主要賣超金控股，若以金額來看，仍是台積電遭提款近 44 億元最多。

三大法人今日合計賣超 265.62 億元，其中，外資賣超 211.48 億元，自營商賣超 59.21 億元，均為連 2 賣，投信買超 5.07 億元，為連 18 買。

今日遭外資賣超前 10 大標的依序為國泰永續高股息 2.2 萬張、新光金近 2.2 萬張，中鋼 2 萬餘張、台新金 1.5 萬張，元大金、長榮航在 1.4 萬張上下，富邦金和緯創均超過 1 萬張，國產和佳世達在 9000 張上下。

外資買超前 10 大標的則有臺企銀 2.2 萬張，中信金 1.1 萬張，京元電子、群創和合晶在 9000 張上下，元晶逾 7500 張，兆豐金和王道銀行均逾 4800 張，漢翔和中鴻也超過 3300 張。

投信方面，買超前 10 大標的有永豐金逾 4000 張，開發金和仁寶在 3500 張上下，英業達逾 3000 張，金像電、遠東新、元大金、第一金和宏碁在 2000 張上下，台泥逾 1500 張。

而投信賣超前 10 大標的則有臺企銀近 6000 張，中信金 5500 張，元晶近 4000 張，智原、創惟、世界均超過 2000 張，台肥、京元電子、新光鋼均超過 1000 張，啟碁 950 張。

國泰證期研究部表示，美元維持強勢、亞幣近期走弱，新台幣走勢疲軟不利資金行情推升，由於整體資金、法人和技術面仍未明顯偏多，即便指數有機會築底反彈，操作上仍不宜過度追價。

元大投顧則指出，空方氣勢高漲，而在聯準會貨幣政策大致明朗以後，市場焦點轉往業績揭曉，隨著第一季季報和 4 月營收進入緊鑼密鼓最後公告階段，預料個股波動將加劇，建議投資人選股依各項數字驗證，再據復工復產復流實際情形，做為各家上市櫃公司未來展望重要參考。