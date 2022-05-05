台驊Q1 EPS 6.45元寫同期新高 Q2海運運價維持高檔、空運迎復甦

台驊投控 (2636-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，在全球物流需求依然強勁及運價維持高檔的狀態下，稅後純益 9.15 億元，季減 15.4%、年增 136%，每股純益 6.45 元，寫歷史同期新高。

展望第二季，台驊認為，海運市場向好，國際運力依然相對緊缺，運價將維持高位，其中，美國線長約新合約價較去年倍增，預期全年海運市場將以高位震盪為主；航空市場則在中國供應鏈陸續復工、出貨下，已經看到亞洲區間需求，預計歐美航線也將跟進起飛。

台驊第一季營收 101.44 億元，季減 8.7%、年增 72.1%，毛利率 22.4%，季增 0.3 個百分點、年增 4.3 個百分點；營益率 12%，季減 0.4 個百分點、年增 4.4 個百分點。

台驊表示，第一季為亞洲出口傳統淡季，又受到俄烏戰爭干擾，以及上海封控防疫措施影響，長三角進出口受到衝擊，海運運價自農曆春節前達到高峰後呈現下降，但仍舊高於疫情前水準，第一季海運業務的毛利年增 154.1%。

空運業務部份，台驊指出，因油價上漲與國際地緣政治的不確定性，運力面臨壓力，並推升運價上揚，雖然第一季有諸多不利因素，但透過移轉運輸方式及調整艙位供給支撐運價在高檔水位，使得第一季空運業務毛利年增 26.5%。

中歐 / 中俄鐵路業務方面，台驊指出，由於俄烏戰爭影響，保險業者不承保戰爭險，部分貨主因風險考量暫停鐵路運輸業務，不過，戰爭前中歐鐵路運價仍較海運有價格優勢，第一季的鐵路業務毛利仍較去年同期增長 1.9%。

內貿物流業務則受中國疫情增溫、加強跨省物流管控影響，貨運車輛及司機人員的通行受到限制，造成公路運輸資源緊缺，貨物流通性、倉儲周轉率及運力資源降低，台驊以多式聯運因應，將緊急的貨物透過內貿水運、跨省鐵路等方式來進行調撥，第一季的內貿業務毛利年增 17.2%。

以地區營收年增來看，東亞受惠美中貿易戰供應鏈產地移轉，年增 92.9%；台灣則因台商回流及亞洲區間供應鏈物流活動增長，年增 79.3%；中國成長 66.6%、美國也因新標案而貢獻營收。