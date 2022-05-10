WSJ：美國團隊入境困難重重 蘋果對中國工程師依賴度漸增

新冠疫情爆發前，蘋果 (AAPL-US) 每年都會從美國派出上百名工程師，前往中國工廠監督生產情況，但礙於嚴格的防疫限制，如今蘋果已越來越依賴中國當地工程師。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，受到疫情干擾，蘋果 2020 年被迫延後推出當年度的新款 iPhone，但多虧於公司的本土化策略，基本上蘋果都能趕上後續的產品周期。

知情人士表示，在這段期間，中國工程師在維持蘋果產品周期的運作上承擔更多責任，雖然剛開始只是充當美國總部的眼睛和耳朵，隨著時間過去，中國工程師也被賦予更多權力自行解決問題，一方面也凸顯出中國在技術層面的成長。

舉例來說，相較於只將產品和組裝相關問題送回美國總部以供決策參考，如今中國工程師也能向總部提供分析資訊，從過往回報問題的模式轉向提出解決方案或建議。

與此同時，蘋果也利用直播技術，幫助美國總部員工遠端追蹤中國工廠的運作情況，並運用 AR 技術來檢查工廠問題。不過，產品設計與關鍵決策等核心任務仍掌握在美國總部。

除了蘋果外，福斯汽車 (Volkswagen AG) 也是積極慣行本土化策略的外國企業，福斯中國區負責人 Stephan Wöllenstein 年初時透露，計劃未來 2 到 3 年內將中國的外籍員工人數減少三成。

疫情尚未緩解之下，中國持續限制外國人士入境，導致企業在海外人力調度上難以施展手腳。

中國美國商會 (American Chamber of Commerce in China) 周一 (9 日) 表示，中國嚴厲的防疫限制，使企業較難說服海外員工到中國出差或留在當地工作。

中國歐盟商會 (European Union Chamber of Commerce in China) 最新調查也指出，65% 的受訪成員計劃未來推動中階員工本土化，支持將高階和初階員工本土化的比例也都超過六成。