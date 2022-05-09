〈進出口統計〉出口暢旺拉抬進口 單月進口值365.5億美元 連18紅

在出口暢旺衍生下，4 月進口也繳出亮眼成績單，根據財政部統計，單月進口 值 365.5 億美元，不僅創歷年單月次高，年增幅 26.7% 也是連續 18 個月正成長，主要與原物料行情走揚、出口衍生需求有關。

根據財政部統計，累計前 4 月進口值 1420.0 億美元，較去年同期增加 26.0%，包括農工原料、資本設備與消費品等貨類進口值都較去年同期增加。

觀察 4 月進口表現，財政部表示，受惠出口引申需求帶動，半導體設備購置增加，以及國際原物料行情維持高檔，使得 4 月進口較去年同期增加 77.1 億美元、年增 26.7%。

其中農工原料進口值 257.9 億美元，為歷年單月次高，較去年同期增加 58.3 億 美元、年增 29.2%。

至於資本設備進口值 63.3 億美元，較去年同期增加 10.6 億美元、年增 20.2%， 其中半導體設備增加 6.6 億美元、年增 29.0%、交通運輸設備增加 2.8 億美元、年增 1.9 倍、資通設備增加 0.5 億美元、年增 9.9%。

另外，消費品進口值 40.8 億美元，創單月新高，較去年同期增加 8.2 億美元、年增 25.1%，其中藥粧用品增加 4.6 億美元、增幅 81.2%、小客車增加 2.0 億美元、年增 44.8%、筆電增加 1.2 億美元、增幅 1.2 倍，食品也增加 0.9 億美元、年增 12.4%。

財政部指出，進口表現亮眼主要是反映原物料行情上揚以及國內出口衍生需求，加上 廠商資本性採購增加，帶動進口消費品創下單月新高。

值得注意的是，藥粧產品進口值首度超過 10 億美元，占比高達 4 分之一，年增幅 81.2% 更是空前增速，主要是與採購新冠病毒口服藥陸續到貨有關。



