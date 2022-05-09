漢磊、嘉晶4月營收同步再衝高 年增超過28%

漢民集團今 (8) 日公布 4 月營收，受惠布局化合物半導體持續發酵，持續維持成長態勢，漢磊 (3707-TW) 營收 7.38 億元、磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 營收 5.06 億元，兩家營收再創單月新高紀錄，年增超過 28%；另外，嘉晶第一季財報也出爐，除三率三升外，純益也續創單季新高。

漢磊 4 月營收較上月成長 0.4% 至營收 7.38 億元，年增 29.8%，累計前 4 月營收 28.4 億元，年增 29.8%。展望今年，漢磊表示，今年功率半導體市場需求強勁，營收估成長至少 20%，並將持續優化產品組合，毛利率可望優於去年，至於第三代半導體、車用 MOSFET 等技術平台，今年營收占比將達 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。

嘉晶 4 月營收 5.06 億元，月增 0.7%、年增 28%，同樣也創新高，累計前 4 月營收 19.78 億元，年增 30.9%。展望後市，嘉晶指出，部分客戶訂單已看至年底，今年將持續調漲價格，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚。

嘉晶同時公布第一季財報，營收 14.72 億元，季增 9.4%、年增 46.8%，毛利率 19.2%，季增 3.2 個百分點、年增 8.9 個百分點，營益率 14.5%，季增 4 個百分點、年增 9.4 個百分點，稅後純益 1.82 億元，季增 60.3%、年增 694.8%，每股純益 0.64 元。

產能部分，嘉晶目前 SiC 月產能 600 片，GaN 約 2000 片，預計未來 2-3 年投入 4000-5000 萬美元擴產，屆時 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 則會成長 2-2.5 倍；漢磊 SiC 則將提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。