漢磊、嘉晶3月、Q1營收 雙寫新高

漢民集團今 (8) 日公布營收，漢磊 (3707-TW) 與磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 布局化合物半導體持續發酵，去年以來持續維持成長態勢，3 月、第一季營收雙創歷史新高。

漢磊 3 月營收 7.34 億元，月增 8%、年增 32.9%，第一季營收 21.07 億元，季增 7%、年增 29.7%；嘉晶 3 月營收 5.02 億元，月增 3.5%、年增 34.2%，第一季營收 14.72 億元，季增 9.43%、年增 32.11%。

展望今年，漢磊表示，今年功率半導體市場需求強勁，營收估成長至少 20%，並將持續優化產品組合，毛利率可望優於去年，至於第三代半導體、車用 MOSFET、TVS 等技術平台，今年營收占比將達 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。

嘉晶指出，部分客戶訂單已看至年底，今年將持續調漲價格，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚。

產能部分，嘉晶目前 SiC 月產能 600 片，GaN 約 2000 片，預計未來 2-3 年投入 4000-5000 萬美元擴產，屆時 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 則會成長 2-2.5 倍；漢磊 SiC 則將提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。