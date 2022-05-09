〈報稅看這裡〉繳稅免愁錢 LINE Pay貸款平台攜手13家銀行推低利專案

繳稅資金需求 LINE Pay貸款平台攜手13家銀行推低利專案。（圖業者提供）
繳稅資金需求 LINE Pay貸款平台攜手13家銀行推低利專案。（圖業者提供）

進入報稅季，LINE Pay 貸款平台匯集 13 家銀行貸款專案，用戶可透過 LINE Pay 貸款平台一站搜尋比較各合作銀行貸款方案，除可享有 LINE Pay 用戶獨家限定之低利率、0 元開辦費等專案外，也能一次查詢包含 LINE Bank、樂天銀行純網銀的貸款方案，便利用戶彈性調度稅季所需資金的各種需求。

LINE Pay 表示，目前 LINE Pay 貸款平台共攜手 13 家銀行推出精選貸款方案，包含首度合作的 LINE Bank 及樂天銀行兩家純網銀；LINE Pay 觀察發現，LINE Pay 貸款平台特別受到喜愛數位化服務、追求便利與重視高自主性的 20-40 歲用戶青睞，這群用戶善於比較各家銀行貸款方案與優惠條件，透過 LINE Pay 貸款平台一站搜尋不僅可節省至各銀行查詢與比較的時間，選定方案後更可直接連結至銀行完成線上申辦，迅速取得所需資金。

因應繳稅季到來，中國信託商業銀行、台北富邦銀行、滙豐銀行、凱基銀行及聯邦銀行針對 LINE Pay 用戶推出包含低利率、0 元開辦費等獨家專案。中國信託商業銀行提供 LINE Pay 用戶年利率 0.01% 起優惠，最高可貸新台幣 300 萬元，申請到撥款最快 3 分鐘；台北富邦銀行推出 LINE Pay 用戶限定的 0 元開辦費及年利率前二期 0.06% 專案，簽約後最快 10 分鐘撥款。

滙豐銀行提供 LINE Pay 用戶 0 元開辦費及年利率前三期 0.1% 專案；凱基銀行提供 LINE Pay 用戶享開辦費 0 元起、一段式利率 1.58% 起；聯邦銀行推出 LINE Pay 用戶手續費 468 元起專案，標榜免綁約且隨借隨還。

LINE Pay 貸款平台更首度與 LINE Bank 及樂天銀行兩家純網銀合作提供貸款方案供用戶挑選，LINE Bank 提供一段式利率 1.68% 起，利率截止日為 5 月 31 日，開辦費 NT$488 元，核貸後最快 3 分鐘撥款，綁約期只要 1 個月；樂天銀行推出一段式年利率 1.65% 起專案，最高可貸 500 萬元，開辦費均一價 1000 元，完成申請及撥款後，還可加碼抽空氣清淨機。

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