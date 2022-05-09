新保x承業生醫號召企業挽袖捐血做公益

新冠肺炎疫情持續延燒，影響民眾捐血意願，全台血庫持續告急。新光保全 (9925-TW) 以實際行動解救血荒，9 日與主辦方承業生醫、財團法人承霖慈善基金會，協辦單位新各界家電、BMW 台北鎔德、台北市政府警察局內湖分局、家電姐妹等內湖周邊企業於承業生醫企業集團總部一同舉辦「心血來潮」企業捐血活動。

新光保全多年致力各項公益活動，為替醫療用血量盡份心力及舒緩國內血庫供應量時有短缺問題，秉持著「取之於社會，用之於社會」的經營理念，自去年便加入響應企業捐血活動行列，一來可將熱血傳遞給需要的人，替醫療用血量盡份心力，二來可促進捐血者身體新陳代謝，提升其健康意識，利人利己的善行義舉，給予社會更多正能量及溫暖。

新光保全表示，面對近期本土疫情升溫，配合主辦方及政府單位落實相關防疫措施，為避免群聚行為，報名者於現場領取號碼牌後，只須透過掃取號碼牌上之 QRCode 即可查詢捐血進度，捐血過程亦須全程配戴口罩及保持安全社交距離，讓大家捐出熱血做愛心同時也能很安心。

新光保全深信人才是公司最珍貴的資產，致力打造優質健康職場守護員工，不時舉辦運動競賽及員工健行等活動，長期也與心理諮商機構合作，提供員工諮商輔導服務，多管齊下照護員工身心健康。展望未來，新光保全將持續與更多機構團體或其他單位合作，並集結企業內的資源與力量，與更多 ESG 行動方案作結合，亦盼各界一起響應善行義舉，打造一個正向循環的經營環境，為企業永續發展樹立良好典範。

