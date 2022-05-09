〈ESG大趨勢〉東生華著重永續發展 公司治理評鑑獲前5％ 同步發布ESG新報告

根據金管會於去年 8 月正式啟動「公司治理 3.0 －永續發展藍圖」，將企業社會責任（CSR）報告書正式修改為「永續報告書」，東生華 (8432-TW) 第 9 本報告書也同步發佈。

在「公司治理 3.0－永續發展藍圖」計畫中，持續深化我國公司治理、提升企業永續發展，並營造健全永續發展 (ESG) 生態體系為其目標。評鑑以下五大原則，「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」、「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」。

對此，東生華依循治理藍圖腳步，針對公司治理、提升企業永續發展面向，持續提升董事會職能、致力於資訊透明與及時性，並順應國際發展趨勢做中英文揭露、強化利害關係人溝通，同時關注企業社會責任與永續發展議題，以深化公司治理，提昇企業永續發展。

在第八屆 2021 公司治理評鑑結果，上櫃公司前 5% 全台僅有 36 間，其中生技股包括東生華、東洋、太醫、中天、杏一、合一、台康生，顯現生技股皆相當重視公司治理，而東生華付諸有所成果且備受肯定。

針對 ESG 永續發展，去年東生華啟動「環島護台灣」專案，遵循 SDGs 國際永續發展規劃，達成目標 SDG 2 零飢餓：關懷弱勢團體、愛心捐贈；SDG 3 良好健康與福祉：關懷長照中心年長者；SDG 15 保育海洋生態、陸域生態：邀約小組進行無痕山林、淨溪環境保護活動… 等。東生華未來將持續對回饋社會付諸行動，並以營造健全永續發展 (ESG) 生態體系為目標經營。