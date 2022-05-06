〈聯詠法說〉展望轉保守Q2營收估季減2-6% 毛利率跌破5成

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，總經理王守仁表示，由於全球外在環境波動，消費性需求疲軟，客戶也進入庫存調整階段，預期本季營收將季減 2-6%，毛利率則約 46-49%，跌破 50% 大關。

聯詠預估，以美元兌新台幣匯率 1 兌 29 元計算，第二季營收為 345-358 億元，季減 2-6%，年增 1-5%，毛利率 46-49%，較上季 50.73% 減少，營益率 32-35%，同樣較上季 36.37% 下滑。

王守仁指出，由於通膨加劇全球進入升息循環、俄烏衝突、中國封控三大因素，消費性產品如手機、電視還有部分 IT 需求保守，聯詠第二季包括中小尺寸、大尺寸驅動 IC 皆較上季下滑，僅 SOC 產品維持成長態勢。

展望下半年，王守仁認為，三大因素的後續發展將是觀察要點，現今看到較正面的影響，包括中國 618 將推出眾多新機種，加上歐美疫情較開放，或許今年的返校潮 (Back to school) 需求值得期待。

針對價格、毛利率趨勢，王守仁重申，聯詠與客戶為長期合作夥伴，價格會根據市場狀況進行良好溝通，第二季毛利率預估區間的 46-49%，即是已將售價考量在內，整體價格仍屬可控範圍，不過也坦言價格與供需息息相關。

細分三大產品線，聯詠大尺寸驅動 IC 受電視需求影響呈現下滑、中小尺寸也因手機庫存持續調整，將有較顯著的衰退，非消費性產品如商用筆電、電競筆電、車用 TDDI、Scaler 等則相對持穩。

針對公司長期發展，王守仁看好，未來 2 年大尺寸驅動 IC 因電競、8K 採用的客戶越來越多，中小尺寸也受惠 OLED 面板在手機的滲透率持續提升，加上 OLED 筆電、平板正在起飛階段，SOC 也因電視往 4K/8K 規格升級、刷新率朝 120Hz 發展，還有高速介面產品，長期展望仍不錯。

聯詠為因應未來技術不斷推進，也積極招募，王守仁補充，延攬人才是聯詠一貫的目標，今年預計招募至少 500 人，目前進度皆按計畫推進，強調人才是投入先進技術的良好基礎。