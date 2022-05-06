宏達電4月營收腰斬 前4月年減15%雙創新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，由於未有新品挹注、產業淡季，4 月營收降至 2.1 億元，月減 50.79%、年減 44.92%；累計前 4 月營收 13.13 億元，年減 15.54%，單月、累計營收雙創歷史新低。

回顧 4 月營運狀況，宏達電表示，與余文樂、時尚媒體聯手打造史上第一個 BEATDAY 元宇宙「NFT 喪屍派對 feat. ZombieClub」，由余文樂自創品牌打造的 NFT，開賣不到 2 分鐘即宣告售罄。

另外，HTC VIVE ORIGINALS 攜手國際現代舞大師許芳宜，預計 2023 年上架首部 VR 互動舞作《忘形》，未來也將置入 VIVE ORIGINALS 的元宇宙音樂平台 BEATDAY，提供手機、平板、電腦多平台形式展演。

儘管宏達電營收下滑、第一季營運仍有虧損，不過日系外資仍看好未來 VR 出貨量，隨著生態系統逐步完整、有更好的硬體設計與內容，預計全球 VR 出貨量將在 2022 年至 2024 年成長到 1900-3600 萬套，而宏達電將會是最大受益者，出貨量也可攀升至 550-850 萬台。

宏達電第一季毛利率 37.8%，季增 4.1 個百分點、年增 8.9 個百分點；營益率 - 94.6%，虧損較上季增加、較去年同期收斂；稅後虧損 7.6 億元，虧損與去年第四季相當、較去年同期大幅收斂。