美股重點新聞摘要2022年05月06日

今日操盤前瞻

澳洲央行公布貨幣政策

美國 4 月非農就業報告

馬斯克併推特是否涉及反壟斷 美 FTC 要查

知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在審查特斯拉執行長馬斯克以 440 億美元併購推特一案，已設定下個月為決定是否深入審查的最後期限，意味著併購案完成時間可能延誤幾個月。閱讀全文...

OPEC + 無視歐盟對俄祭出石油禁令 仍維持小幅增產

儘管歐盟正在考慮逐步禁止俄國石油進口，全球市場原油供應似乎即將吃緊，但石油國組織與其夥伴國（OPEC+）周四（5 日）依然維持溫和增產，主因是對中國需求疲軟仍存有疑慮。閱讀全文...

美上周初領失業金人數激增至 20 萬 創去年 7 月以來最大增幅

美國勞工部周四（5 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 20 萬人，較前次修正後的 18.1 萬增加 1.9 萬人，高於市場預期的 18.2 萬人，創自去年 7 月以來最大單周增幅。閱讀全文...

美國第 1 季勞動生產率下跌 7.5% 近 75 年來最糟

美國勞工統計局發布報告，隨著美國應對激增的新冠病毒病例，勞動力成本飆升，2022 年第 1 季勞工生產率以近 75 年來的最快速度下降。閱讀全文...

血栓風險仍偏高！美 FDA 宣布限用嬌生疫苗

由於持續血栓問題，美國食品藥物管理局 (FDA) 週四 (5 日) 宣布限制可施打嬌生 (Johnson & Johnson) 新冠疫苗的族群範圍。閱讀全文...