緯軟Q1每股賺1.66元創同期高 Q2維持成長

緯創 (3231-TW) 旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 今 (5) 日公告首季財報，受惠資訊委外服務市場成長，單季純益達 1.1 億元，季減 3.67%、年增 1.69%，每股純益 1.66 元，創下歷年同期新高，展望未來，緯軟認為，短期業績受封控放緩，但評估影響有限，預期第二季營收可望持續成長。

緯軟首季營收達 18.28 億元，季增 4.74%、年增 33.57%，毛利率 21.46%，季增 0.05 個百分點、年減 2.14 個百分點，營益率 6.73%，季增 1.17 個百分點、年減 1.85 個百分點，稅後純益 1.1 億元，季減 3.67%、年增 1.69%，每股純益 1.66 元。

緯軟表示，新客戶群今年將進入快速成長期，大型指標客戶的外包需求可望有效挹注營收，雖然各季毛利率可能將微幅波動，但預期獲利將隨著營運規模放大逐步成長，下半年營益率也可望同步回升，全年營收、獲利雙成長目標不變。

另一方面，緯軟今日也公告 4 月營收達 6.47 億元，月減 1.1%、年增 33.6%，月減主要是受中國新一波疫情封控影響，累積前 4 月營收達 24.76 億元、年增 34%。