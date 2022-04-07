緯軟3月營收年增近4成攀峰 Q1同創新高

緯創 (3231-TW) 集團旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收，受惠近年資訊委外需求成長，單月營收衝上 6.54 億元，月增 13.8%、年增 37.2%，累計今年首季營收達 18.29 億元，季增 4.7%、年增 33.6%，單月、單季雙寫新猷。

緯軟表示，近年資訊委外市場蓬勃發展，推升緯軟營收連四季改寫單季新高記錄，展望未來，在整體市場需求熱度不減下，公司對第二季營收成長能見度、預期相當，對全年整體營運表現也維持樂觀看待。

緯軟進一步指出，依目前掌握市況，今年營收成長能見度大，預期中國市場仍將延續高速增長模式，台灣同樣保持雙位數成長空間，從產業別來看，IT 高科技產業續為主要動能，製造業則可望成為第二成長引擎，全年營收占比將超越電信業，金融業也維持穩健。

緯軟將每年 IT 外包量達逾 5000 人的客戶視為一級企業，以中國市場為例，緯軟表示，目前已打進 5 家一級企業，且依照客戶外包訂單需求來看，至少要 2-3 年才能消化完，評估今年營收將可望年增逾 2 成，再度刷新歷史紀錄。

另一方面，緯軟因應營運規模持續放大，近年也積極攬才，統計去年員工數成長近 3 成，達到近 8000 人，內部也將提前建構支撐 2 萬名員工規模的營運支援、數位系統，據點方面，今年除計畫擴大杭州、成都等規模外，也將評估強化美國、日本等海外市場布局。