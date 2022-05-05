兩利空衝擊 金融三業首季獲利2614億元、年減近2成

俄烏戰爭與通膨壓力夾擊，包括銀行、保險與證券等金融三業首季稅前盈餘共 2614 億元，較去年同期年減近 2 成，其中證券業因成交量萎縮，拖累獲利年減近 5 成，衰退幅度大於銀行與保險。

金管會今 (5) 日公布金融三業獲利，其中銀行業首季稅前盈餘 1072 億元，較去年同期小幅增加 2.3%，但保險業與證券業則同步衰退，保險業稅前盈餘 1356 億元、年減 23.5%；證券業稅前盈餘 186.06 億元、年減 47.7%。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，銀行業首季獲利穩定主要與利息收益與美元資產評價都增加有關，其中本國銀行受惠於利息收益成長，首季獲利 899.5 億元、年增 0.2%；外商銀也因美元資產評價增加，累計獲利 51 億元，年增幅達高達 1.7 倍。

保險業首季稅前盈餘 1356 億元、年減 23.5%，保險局副局長林志憲指出，主要與投資收益減少 335 億元有關，但產險業則因承保淨利增加，帶動首季獲利 68 億元，較去年同期增加 23.6%。

至於證券業則是受台股價跌量縮，首季獲利 186.06 億元，較去年同期大減 47.7%。

證期局副局長高晶萍表示，券商首季獲利近乎腰斬，主要與台股成交量大減，拖累券商經紀業務年減 1 成，而大盤走跌也讓自營部位獲利由盈轉虧，導致券商獲利大減。