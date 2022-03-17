〈緯軟展望〉將擴大攬才 中長期員工人數上看2萬人

IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 看好資訊委外服務市場發展，今年維持營收、獲利雙成長，也規劃持續擴大攬才，去年員工數成長近 3 成，今年內部已因應未來成長，將提前建構支撐 2 萬名員工規模的營運支援、數位系統。

緯軟截至 1 月底全球員工數達近 8000 人，相較 2020 年底約 6200 人，光去年一年就增加近 3 成人力，隨著近年持續搶進中國大型互聯網、電商社群、新能源企業供應鏈後，預期未來數年營運規模、人力需求都將成長。

人才招募上，緯軟指出，今年將以數據科學家、系統架構師、軟體開發及測試工程師為主，包括 AI 技術、區塊鏈技術應用、Java 開發、c++ 開發、前後端開發、測試、UI 設計等軟體技術人才。

緯軟董事長暨執行長蕭清志表示，資訊委外服務已是全球企業發展趨勢之一，樂觀看待未來 10 年資訊服務市場前景，預期不論新舊業務模式都需透過資訊服務進行數位轉型、實現新興科技應用，因此，緯軟將以快速擴大營運規模為主要策略發展目標。

營運據點方面，蕭清志補充，緯軟目前仍以大中華區市場為主要營運據點，其中，中國市場占約 6 成，配合客戶需求，陸續在武漢、上海、北京、廣州、深圳、杭州、成都等地設有據點，今年也計畫擴大杭州、成都等規模，同時評估強化美國、日本等海外市場布局。