彩晶認列股價評價損失吃掉本業獲利 Q1每股虧0.15元

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (5) 日公布首季財報，本業由上季轉虧為盈，但受業外認列股票評價損失拖累，單季轉虧，稅後虧損 4.29 億元，每股虧損 0.15 元。

彩晶首季營收達 49.56 億元，季減 5.93%、年減 37.17%，毛利率則回升至 15.09%，季增 11.35 個百分點、年減 33.09 個百分點，營益率 5.94%，由前一季轉正，但年減 34.58 個百分點，不過在業外認列股價評價損失影響下，單季由盈轉虧，稅後虧損 4.29 億元，每股虧損 0.15 元。

彩晶表示，第一季毛利率改善，主因去年第四季有認列研發、產品開發、員工分紅等，導致營業費用增加，加上首季內部面板價格相對持穩，不過業外方面，反映投資的中光電 (5371-TW) 股票波動，單季認列約 7 億元的股價評價損失，吃掉本業獲利，連帶拖累營運由盈轉虧。

彩晶近期持續加碼投資背光模組廠中光電，累計去年已砸下 15 億元投資後，今年規劃再投資 25 億元加碼持股，依此推算，彩晶及持股 100% 子公司合計將持有逾 1 成中光電持股，總投資金額也將達逾 50 億元，而根據中光電今年度董事改選名單，彩晶董事長焦佑麒也首度入列候選名單中。

另一方面，彩晶統計今年首季出貨量達約 403 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 6.2%，整體產品平均售價約為 44 美元，與上季相當，出貨方面，中小尺寸出貨量約 9347 萬片，大尺寸面板出貨量約 28 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 7 萬台。

產品組合方面，彩晶指出，6.1-10.4 吋中尺寸平板產品占比 58% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 29%、12%。