4月電視面板全面走跌 部分尺寸殺破現金成本價

集邦旗下 WitsView 今 (20) 日公布 4 月下旬面板報價，受需求疲軟、廠商減產力度不顯著，各尺寸電視面板全數轉跌，其中，65 吋電視單月下跌 12 美元最重，跌幅達 8.28%，集邦顯示器研究處研究副總范博毓指出，現階段需求仍疲弱，推測部分尺寸面板恐已跌破現金成本價。

WitsView 最新 4 月報價統計，連兩個月持平的 32 吋電視面板也不敵需求轉弱，4 月下旬報價為 38 美元，較上月底下滑 2 美元，跌幅約 5%，43、55 吋電視面板報價則分別為 66、104 美元，單月跌幅為 7.04%、3.7%。

觀察 4 月電視面板轉跌主因，范博毓直言，俄烏衝突導致全球電視需求走疲，其中又以歐洲市場首當其衝，且面板廠減產行動也與預期有落差，讓整體面板供過於求情況加劇，不利支撐價格，本月電視面板跌幅略大於預期。

展望未來，由於整體需求仍未見明顯回溫，范博毓認為，5、6 月跌勢恐持續，但跌幅可望較本月收斂，至於先前預期中國 618 購物節可望帶動相關商機，受近期封控管制措施加嚴，估廠商促銷力道、規模也將不如預期。

IT 面板同樣受需求降溫影響，維持跌勢，4 月 21.5、23.8、27 吋顯示器面板均較上月下跌 4 美元，報價來到 54.8、69.6、79.7 美元，跌幅約落在 5%，筆電面板平均也下跌 2.3-2.8 美元不等，跌幅達 5-7%，不過相較之下，先前跌最兇的 11.6 吋筆電面板，本月跌勢稍有收斂。